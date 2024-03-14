انقطاع واسع للإنترنت بعشرات البلدان في إفريقيا

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قال مرصد نتبلوكس لمراقبة الإنترنت، الخميس، إن عطلا كبيرا في الاتصال بالإنترنت ضرب غرب ووسط إفريقيا، وذلك بناء على تقارير لشركات اتصالات أفادت بمشكلات في الكابلات البحرية.

ولم يتضح على الفور سبب الأعطال التي أصابت الكابلات.

وأكدت شركة تشغيل الكابلات البحرية الإفريقية (سيكوم) تعطل الخدمات على نظام الكابلات في غرب إفريقيا، وإعادة توجيه العملاء، الذين يعتمدون على هذا النظام إلى كابل (غوغل إكيانو) الذي تستخدمه الشركة.

وقالت الشركة عبر البريد الإلكتروني:“تحدث عملية إعادة التوجيه تلقائيا عندما يتأثر أحد الكابلات”.

وأظهرت بيانات نتبلوكس أن كوت ديفوار عانت من انقطاع شديد، في حين تأثرت ليبيريا وبنين وبوركينا فاسو.

وقالت شركة كلاودفلير لمراقبة النشاط على الإنترنت على أحد حساباتها بموقع إكس إن الاضطرابات الكبيرة في الإنترنت مستمرة في غامبيا وغينيا وليبيريا وكوت ديفوار وغانا وبنين والنيجر.

وذكرت كلاودفلير رادار:“يبدو أن هناك نمطا في توقيت الأعطال التي تؤثر على إفريقيا من شمالها إلى جنوبها”.

كما كشفت شركة فوداكوم للاتصالات بجنوب إفريقيا أن أعطالا بالكابلات البحرية أثرت على شركات تزويد الإنترنت بالبلاد.

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