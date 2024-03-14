انقطاع واسع للإنترنت بعشرات البلدان في إفريقيا

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قال مرصد نتبلوكس لمراقبة الإنترنت، الخميس، إن عطلا كبيرا في الاتصال بالإنترنت ضرب غرب ووسط إفريقيا، وذلك بناء على تقارير لشركات اتصالات أفادت بمشكلات في الكابلات البحرية.
ولم يتضح على الفور سبب الأعطال التي أصابت الكابلات.
وأكدت شركة تشغيل الكابلات البحرية الإفريقية (سيكوم) تعطل الخدمات على نظام الكابلات في غرب إفريقيا، وإعادة توجيه العملاء، الذين يعتمدون على هذا النظام إلى كابل (غوغل إكيانو) الذي تستخدمه الشركة.
وقالت الشركة عبر البريد الإلكتروني:“تحدث عملية إعادة التوجيه تلقائيا عندما يتأثر أحد الكابلات”.
وأظهرت بيانات نتبلوكس أن كوت ديفوار عانت من انقطاع شديد، في حين تأثرت ليبيريا وبنين وبوركينا فاسو.
وقالت شركة كلاودفلير لمراقبة النشاط على الإنترنت على أحد حساباتها بموقع إكس إن الاضطرابات الكبيرة في الإنترنت مستمرة في غامبيا وغينيا وليبيريا وكوت ديفوار وغانا وبنين والنيجر.
وذكرت كلاودفلير رادار:“يبدو أن هناك نمطا في توقيت الأعطال التي تؤثر على إفريقيا من شمالها إلى جنوبها”.
كما كشفت شركة فوداكوم للاتصالات بجنوب إفريقيا أن أعطالا بالكابلات البحرية أثرت على شركات تزويد الإنترنت بالبلاد.
المصدر:
MENAFN14032024000202011048ID1107980150
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