نصف شباب أمريكا يعانون خلل البنية المالية

يعاني نحو نصف الشباب الأمريكيين داءً جديداً وُصف بمصطلح حديث للغاية هو ((خلل البنية المالية)). ويعني المصطلح الجديد نظرة الفرد المشوهة لوضعه المالي، الناتجة عن مقارنة وضعه المالي بالآخرين، ما يخلق شعوراً بعدم الكفاية، وذلك حسب تقرير حديث أصدرته ((كريدت كارما)).

وقالت كورتني أليف المدافعة عن الشؤون المالية الاستهلاكية في ((كريدت كارما)) إن خلل التشوه المالي يشبه إلى حد ما النسخة الحديثة من مسلسل ((مواكبة الجيران)).

والعديد ممن يعانون خلل التشوه المالي لديهم مدخرات أعلى من المتوسط، بحسب الدراسة نفسها. رغم ذلك، فمن المرجح أيضاً أن يعترفوا بأنهم مهووسون بفكرة الثراء.

وليس من المستغرب أن يكون خلل التشوه المالي أكثر انتشاراً بين الأجيال الشابة. فوفقاً لـ ((كريدت كارما)) يعاني نحو 43 % من الجيل ((زد)) و41 % من جيل الألفية، من المقارنات مع الآخرين. كما أن نحو 44 % من الجيل ((زد))

و46 % من جيل الألفية مهووسون بفكرة الثراء، وإن هذا قد يكون أيضاً سبباً في خلل البنية المالية، فيما يقول 48 % من جيل ((زد)) إنهم يشعرون بالتخلف المالي، إلى جانب 59 % من جيل الألفية.

وقالت كارولين ماكلاناهان، المخططة المالية في مؤسسة جاكسونفيل، فلوريدا: ((لقد كانت هذه مشكلة لفترة طويلة جداً، لكن وسائل التواصل الاجتماعي نقلتها إلى مستوى جديد تماماً)).

وقالت إيزابيل بارو، مديرة التخطيط المالي في شركة إيدلمان فايننشال إنجينز: ((ما وجدناه هو وجود علاقة قوية حقاً بين الشعور السيئ تجاه وضعك المالي ومقدار الوقت الذي تقضيه على وسائل التواصل الاجتماعي)).