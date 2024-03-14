150 ألف زائر متوقع لمعرض ليالي رمضان في إكسبو الشارقة

يستعد مركز إكسبو الشارقة لتنظيم فعاليات النسخة الـ41 من معرض ((ليالي رمضان 2024))، الذي تنطلق فعالياته يوم 21 مارس الجاري وتستمر حتى 10 أبريل المقبل، بدعم من غرفة تجارة وصناعة الشارقة، حيث سيكون بانتظار سكان الإمارة وزوارها 21 يوماً من أجواء التسوق الرمضانية الممتعة والتخفيضات التي تصل إلى 75 % وتمتد حتى عيد الفطر السعيد، لتشمل مجموعة واسعة من المنتجات يقدمها أكثر من 200 عارض من كبار تجار التجزئة ونحو 500 علامة تجارية عالمية ومحلية.

ويتوقع المعرض الذي يقام على مساحة تزيد على 16 ألف متر مربع استقطاب أكثر من 150 ألف زائر وتشتمل فعالياته على العديد من العروض والأنشطة الترفيهية المصممة لجميع أفراد العائلة، كما يوفر لزواره إمكانية الفوز بجوائز قيمة من خلال السحوبات والمسابقات، حيث سيكون الدخول في السحب متاحاً أمام المتسوقين الذين ينفقون ما قيمته 200 درهم وما فوق لدى أي من العلامات المشاركة، إلى جانب الفوز بقسائم شرائية وهدايا متنوعة.

وأكد سيف المدفع، الرئيس التنفيذي لمركز إكسبو الشارقة، أن المعرض نجح في استقطاب علامات تجارية عالمية وعارضين جدد حرصوا على المشاركة فيه للاستفادة منه باعتباره نافذة مهمة لترسيخ حضورهم في أسواق المنطقة.

ويستقبل المعرض زوراه طيلة شهر رمضان يومياً من الساعة 5:00 مساءً وحتى الساعة 1:00 صباحاً ومن الساعة 3 مساءً وحتى الساعة 12 ليلاً خلال أيام عيد الفطر المبارك.