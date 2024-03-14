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غرفة تجارة دبي تطور قدرات مجتمع الأعمال في التجارة الإلكترونية بالتعاون مع «أمازون»

3/14/2024 9:14:15 PM
(MENAFN- Al-Bayan)

نظّمت غرفة تجارة دبي ورشة عمل بالتعاون مع شركة ((أمازون))، بهدف تطوير قدرات مجتمع الأعمال في مجال التجارة الإلكترونية، وتمكين الشركات من زيادة مبيعاتها عبر القنوات الرقمية.

واستعرضت ورشة العمل الافتراضية، التي استقطبت 141 مشاركاً من ممثلي قطاعات الأعمال، أهمية تعزيز الحضور الرقمي لأعمال مبيعات التجزئة للشركات، كما تم التعريف بآليات بيع المنتجات بنجاح عبر موقع ((أمازون))، وقام فريق عمل شركة ((أمازون)) بتقديم الدعم للمشاركين في الندوة، في ما يتعلق بمتطلبات التسجيل والبيع في الموقع.

وقال محمد لوتاه مدير عام غرف دبي: ((في ظل التطورات التكنولوجية المتسارعة، نحرص على تعزيز الجاهزية الرقمية والتشغيلية للشركات العاملة في دبي، بما يواكب المتطلبات المتغيرة لقطاع التجارة الإلكترونية. وتواصل الغرفة جهودها لدعم الشركات المحلية، وتطوير قدراتها، والارتقاء بإمكاناتها في كافة المجالات، بما يشمل التجارة الإلكترونية، وذلك بهدف ترسيخ تنافسية مجتمع الأعمال في دبي، وتعزيز آفاق نموه المستدام)).

وتحتل الإمارات المرتبة الـ 45 بين أكبر أسواق التجارة الإلكترونية في العالم، مع توقعات بأن تتجاوز إيرادات القطاع في الدولة 6.7 مليارات دولار بنهاية عام 2024، بحسب بيانات موقع eCommerceDB لبيانات قطاع التجارة الإلكترونية، ومن المتوقع أن ترتفع إيرادات سوق التجارة الإلكترونية محلياً بمعدل نمو سنوي مركّب 8.7 %، بين عامي 2024-2028، ليتجاوز بذلك حجم السوق في الإمارات 9.3 مليارات دولار بحلول 2028. وتبلغ نسبة مستخدمي الإنترنت في الإمارات 99 % من السكان، وهي من الأعلى عالميا.

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