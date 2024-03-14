تعاون «الطاقة والبنية التحتية» و«نيونوتيكا» لتطوير وتشغيل منصة المرور الأزرق

أبرمت وزارة الطاقة والبنية التحتية، مذكرة تعاون مع شركة نيونوتيكا، المتخصصة في مجال التكنولوجيا والخدمات الرقمية للقطاع البحري، بهدف تطوير وتشغيل ((منصة المرور الأزرق الإماراتية))، التي تستهدف تطوير حزم نوعية من الامتيازات والتسهيلات التي تزيد من تنافسية القطاع البحري الوطني، وتعزز جاذبيته للمستثمرين الدوليين، لتوفير قيمة مضافة للشركات البحرية العاملة في الدولة، إضافة إلى السفن التجارية التي تزور موانئها.

وقّعَ المذكرة المهندسة حصة آل مالك مستشار الوزير لشؤون النقل البحري في وزارة الطاقة والبنية التحتية، والكابتن رامي البريكي الرئيس التنفيذي لنيونوتيكا، بحضور مسؤولين من الجانبين.

وأكدت المهندسة حصة آل مالك، أن مذكرة التعاون توفر نقلة نوعية للقطاع البحري، إلى مستويات جديدة من النمو والابتكار، وتعزز قدرته التنافسية على المستوى الدولي، فضلاً عن مواجهة التحديات المستقبلية، واستغلال الفرص الواعدة، وأنها تأتي في إطار جهود متواصلة لتعزيز الكفاءة والاستدامة في القطاع البحري، مع التركيز بشكل خاص على تبنّي التقنيات الحديثة.

وقالت: ((نسعى من خلال منصة المرور الأزرق الإماراتي، إلى تطوير نظام رقمي متطور وحديث، يدعم سعي دولة الإمارات نحو تسريع الوصول إلى مستهدفات محور تطوير بنية تحتية مترابطة ومتفوقة تقنياً)).