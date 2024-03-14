«شيميرا جي بي مورغان» أول صندوق متداول للسندات في الإمارات

أعلنت ((لونيت كابيتال لمتد))، عن إطلاق صندوق ((شيميرا جي بي مورغان سند الإمارات يوستس المتداول))، وهو أول صندوق متداول للسندات في الإمارات العربية المتحدة والمنطقة، حيث سيتم إدراجه في سوق أبوظبي للأوراق المالية.

وسيقوم الصندوق بتتبع أداء مؤشر ((جي بي مورغان إم إي سي آي الإمارات المخصص ذي الدرجة الاستثمارية))، والذي يتضمن سندات إماراتية ذات سيولة ومقومة بالدولار الأمريكي. وسيضم الصندوق سندات مُصدرة من الجهات السيادية وشبه السيادية والشركات في دولة الإمارات العربية المتحدة من الدرجة الاستثمارية، بمبالغ إصدار لا تقل قيمتها عن 500 مليون دولار، ما يوفر للمستثمرين فرصاً متميزة للاستثمار في سوق السندات الإماراتي. وسيتم إدراج الصندوق في سوق أبوظبي للأوراق المالية في 26 مارس، حيث يتوافق بشكل كامل مع قواعد ((يوسيتس))، بما في ذلك متطلبات تنويع المحافظ الاستثمارية.

ويعد صندوق ((شيميرا جي بي مورغان سند الإمارات يوستس المتداول)) الأول من نوعه في الإمارات والمنطقة، حيث يتيح للمستثمرين فرصة الاستثمار في محفظة متنوعة من السندات الإماراتية دون الحاجة إلى استثمارات كبيرة.

ويضمن إدراج الصندوق في سوق أبوظبي للأوراق المالية أن تكون آلية التداول به مشابهة للتداول بالأسهم، حيث سيتمكن المستثمرون من شراء وبيع الأسهم خلال ساعات التداول وفقاً لأسعار السوق السائدة.

وبفضل نسبة إجمالي المصروفات التي لا تتجاوز 0.5% بالإضافة إلى رسوم الوساطة، يقدم الصندوق حلولاً مجزية ومعقولة التكلفة للاستثمار في سوق السندات الإماراتية، ويتيح إمكانية الاستفادة من الفرص المتاحة في سوق أبوظبي للأوراق المالية وحسابات الوساطة للعملاء.