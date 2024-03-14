«الاقتصاد» تناقش آليات تنفيذ برنامج «تصفير البيروقراطية الحكومية»

نظّمت وزارة الاقتصاد ورشة عمل بعنوان ((تصفير البيروقراطية الحكومية))، لمناقشة آليات تنفيذ برنامج ((تصفير البيروقراطية الحكومية)) الذي أطلقته حكومة دولة الإمارات، الذي يهدف إلى تبسيط وتقليص الإجراءات الحكومية وإلغاء الإجراءات والاشتراطات غير الضرورية. وافتتحت الورشة بدرية الميدور، وكيل وزارة الاقتصاد المساعد لقطاع الخدمات المساندة، وذلك بحضور عبدالله سلطان الفن الشامسي، الوكيل المساعد لقطاع الرقابة والحوكمة التجارية بوزارة الاقتصاد، وماريا حنيف، الوكيل المساعد لقطاع السياسات والدراسات الاقتصادية، والدكتور عبدالرحمن المعيني الوكيل المساعد لقطاع الملكية الفكرية، وعدد من الشركاء والمتعاملين.

وأكدت بدرية الميدور أن مسيرة تطوير العمل الحكومي مستمرة في ضوء رؤية وتوجيهات القيادة الرشيدة، ووصولاً إلى تحقيق مستهدفات رؤية (نحن الإمارات 2031) بأن تصبح حكومة دولة الإمارات الأذكى والأكثر سرعة ومرونة، والمنظومة الأكثر ريادية وتفوقاً في العالم.

وتأتي الورشة في إطار جهود الوزارة لتعزيز تجربة المتعاملين الراغبين بالحصول على الخدمات المتنوعة التي تقدمها الوزارة، وسعيها إلى تحسين الخدمات الحكومية وتطويرها من جانب، وتعبيراً عن التزام الوزارة بتقديم خدماتها بشكل سهل وبسيط وسريع من جانب آخر، وذلك دون التأثير على الجودة والفعالية بما يلائم حاجة المتعاملين من أفراد وشركات. وشملت الورشة طرح عدد من الأفكار والرؤى الابتكارية.