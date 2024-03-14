معرض «مصنّعين» لوظائف الصناعة والتكنولوجيا يستهدف طرح 600 فرصة عمل

بعد نجاح النسخة الأولى من معرض ((مُصنّعِين)) للوظائف في الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، الذي استضافته وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة و((مجموعة أدنوك))، بالتعاون مع وزارة الموارد البشرية والتوطين ومجلس تنافسية الكوادر الإماراتية ((نافس))، تستعد الوزارة لإطلاق النسخة الثانية من المعرض، خلال الفترة من 22 وحتى 23 أبريل في ((مركز أبوظبي للطاقة)) في إمارة أبوظبي.

ويأتي إطلاق النسخة الثانية من المعرض على خلفية النتائج الإيجابية التي تحققت في النسخة الأولى، والتي حظيت بمشاركة واسعة من الشركات الصناعية، وتم خلالها توفير 505 فرص عمل فورية للكوادر الإماراتية في الشركات الصناعية والخدمية، بالإضافة إلى العديد من الفرص التدريبية النوعية، والتي قدمها شركاء الوزارة من مراكز التدريب المتخصصة.

وأكد عمر السويدي، وكيل وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، أن الوزارة تسعى ضمن مستهدفات الاستراتيجية الوطنية للصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، لتعزيز تنافسية القطاع الصناعي الوطني وتمكين وتأهيل الكوادر الإماراتية للالتحاق بوظائف نوعية وتمكينهم عبر توفير فرص تدريبية متنوعة، ويمثل (معرض مُصنّعين) منصة متكاملة تجمع الشركاء الحكوميين والقطاع الخاص وجهات التدريب والباحثين عن عمل تحت سقف واحد، لتوفير الفرص المبنية على احتياجات ومتطلبات المصانع، وبعد هذه النتائج الإيجابية، نستهدف طرح أكثر من 600 فرصة عمل جديدة، إضافة إلى توفير برامج تدريبية تنتهي بالتوظيف.

وأشاد بالتجاوب الكبير لشركات القطاع الخاص، وحرصها على طرح الفرص الوظيفية النوعية للكوادر الوطنية، حيث تدعم الوظائف احتياجات القطاع الصناعي المتنامي، مشيراً إلى أن الوزارة وشركاءها مستمرون في جهود تمكين الكفاءات الإماراتية لشغل وظائف نوعية في الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، والارتقاء بقدراتهم الفنية والمهارية.

ودعا جميع الشركات في الدولة، للمشاركة والانضمام إلى ((معرض مُصَنّعين))، وتوفير المزيد من الوظائف في الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، بما يعزز دور الشركات في تمكين الكفاءات الوطنية للعمل في القطاع الصناعي الخاص، كما ستعزز هذه الفرص من دور الشركات في تنافسية القطاع الصناعي الوطني، ودفع عجلة النمو الاقتصادي المستدام لدولة الإمارات.

وتسعى الوزارة لضمان استمرارية الأثر الإيجابي للمعرض، حيث سيتم عقد جلسات تعريفية حول الفرص الوظيفية والتدريبية، التي سيتم طرحها، اعتباراً من منتصف مارس حتى بداية شهر أبريل المقبل.