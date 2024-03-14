حماس: قدمنا للوسطاء تصورا يرتكز على وقف العدوان
التاريخ
3/14/2024 9:06:09 PM
(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - أعلنت حركة حماس، مساء الخميس، أنها قدمت للوسطاء تصورا شاملا يرتكز على المبادئ والاُسس التي تعدها ضرورية للاتفاق حول وقف العدوان.
وقالت حماس في تصريح لها: قدمت الحركة اليوم للإخوة الوسطاء تصوراً شاملاً يرتكز على المبادئ والاُسس التي تعتبرها ضرورية للاتفاق.
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