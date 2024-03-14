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حماس: قدمنا للوسطاء تصورا يرتكز على وقف العدوان

3/14/2024 9:06:09 PM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - أعلنت حركة حماس، مساء الخميس، أنها قدمت للوسطاء تصورا شاملا يرتكز على المبادئ والاُسس التي تعدها ضرورية للاتفاق حول وقف العدوان.
وقالت حماس في تصريح لها: قدمت الحركة اليوم للإخوة الوسطاء تصوراً شاملاً يرتكز على المبادئ والاُسس التي تعتبرها ضرورية للاتفاق.

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