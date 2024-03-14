هيئة الأسرى: أسرى جلبوع يعيشون في جحيم مميت

هيئة الأسرى: أسرى جلبوع يعيشون في جحيم مميت
التاريخ
3/14/2024 9:06:09 PM
(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - قالت هيئة شؤون الأسرى والمحررين إن 320 أسيرا في سجن جلبوع يعيشون في "جحيم مميت" بفعل السياسات الإسرائيلية، والمتغيرات التي حدثت بعد السابع من أكتوبر/ تشرين الأول الماضي.
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