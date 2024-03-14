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هيئة الأسرى: أسرى جلبوع يعيشون في جحيم مميت

3/14/2024 9:06:09 PM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - قالت هيئة شؤون الأسرى والمحررين إن 320 أسيرا في سجن جلبوع يعيشون في "جحيم مميت" بفعل السياسات الإسرائيلية، والمتغيرات التي حدثت بعد السابع من أكتوبر/ تشرين الأول الماضي.

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