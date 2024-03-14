مكتب نتنياهو: مطالب حماس غير معقولة
التاريخ
3/14/2024 8:08:10 PM
(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - قال مكتب رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، إن مطالب حركة المقاومة الفلسطينية "حماس"، غير معقولة وسنقدم تحديثا بهذا الشأن إلى مجلس الحرب.
كانت حركة حماس، قالت إنها قدمت للوسطاء في مصر وقطر تصوراً شاملاً يرتكز على المبادئ والاُسس التي تعتبرها الحركة ضرورية للاتفاق.
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