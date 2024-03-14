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مكتب نتنياهو: مطالب حماس غير معقولة

3/14/2024 8:08:10 PM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - قال مكتب رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، إن مطالب حركة المقاومة الفلسطينية "حماس"، غير معقولة وسنقدم تحديثا بهذا الشأن إلى مجلس الحرب.
كانت حركة حماس، قالت إنها قدمت للوسطاء في مصر وقطر تصوراً شاملاً يرتكز على المبادئ والاُسس التي تعتبرها الحركة ضرورية للاتفاق.

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