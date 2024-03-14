«ميكوتيك» الألمانية تطبق خطة للتوسع في أسواق المنطقة انطلاقا من الإمارات

أعلنت شركة «ميكوتيك - MECOTEC» الألمانية، الشركة الرائدة عالميًا في صناعة تكنولوجيا التبريد، وتمضي قدما بفضل استراتيجيتها التوسعية القوية في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا عزمها دخول السوق السعودي، مع تطلعها للتوسع أكثر في المنطقة والأسواق الرئيسية الأخرى انطلاقا من دولة الإمارات.

وتنظر «ميكوتيك» إلى دخول السعودية على أنه سوق مثالي لمنتجات العلاج بالتبريد، حيث تواصل المملكة التنويع بما يتماشى مع توجهاتها وبرامجها الاقتصادية والاجتماعية الطموحة وتهدف إلى إحداث تحول في أكبر اقتصاد بالعالم العربي.

وأكدت الشركة في بيان أن دولة الإمارات العربية المتحدة أثبتت أنها نقطة انطلاق مثالية لـ«ميكوتيك» في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. وبدأت الشركة نشاطها في المنطقة عبر تسليم وتركيب 5 وحدات من أجهزة التبريد ذات الشهرة العالمية في دولة الإمارات في عام 2022، وقد زادت الشركة هذا العدد إلى 38 وحدة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا خلال 18 شهراً، ونحو 80% منها في الإمارات.

ومن المتوقع أن تنمو هذه الأرقام بشكل أكبر، وعلى خلفية هذا النجاح في الإمارات، لدى «ميكوتيك» هدف طموح مماثل للمملكة العربية السعودية، وهو تحقيق أداء من شأنه أن يضاعف ما تم تسجيله في دولة الإمارات.

ويقول إنريكو كلوير، الرئيس التنفيذي لشركة MECOTEC: «لقد وضعنا بالفعل أسسنا لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا مع دولة الإمارات ، وخاصة في دبي. وعلى هذا النحو، فإن المملكة العربية السعودية هي منصتنا التالية التي نعتقد أنها تستحق تقنيتنا منطقيا»، مضيفا: «تتوافق استراتيجيتنا مع تبلور رؤية المملكة العربية السعودية، إنها خطوة جيدة أن نتواجد في المملكة وخدمتهم بمنتجاتنا ذات الشهرة العالمية والتي تركز على خدمة العملاء».

وتخطط MECOTEC لتكون نشطة في إشراك العملاء، سواء من المنظمات أو الأفراد، في المملكة العربية السعودية، والاستماع إلى متطلباتهم ومطالبهم مع التخطيط الجيد ضمن خريطة طريق تشمل الحملات التي تهدف إلى جعل العلامة التجارية مرئية على نطاق واسع في محاولة لجلب العلاج بالتبريد إلى الاتجاه السائد.



ويتابع كلوير حديثه قائلا: «المشاركة في الفعاليات والمعارض، مثل ما فعلناه في الإمارات العربية المتحدة، هي الأفضل بالنسبة لنا لنشر هذه التقينة. سوف نجعل السوق يشعر ويختبر ويرى المنتج على الهواء مباشرة. وسنقدم مجموعتنا الكاملة من منتجات وخدمات تكنولوجيا التبريد جنبًا إلى جنب مع أجهزة التبريد المترجمة لعملائنا للاختيار من بينها. ويتم استخدام العلاج بالتبريد، وهو طريقة غير جراحية لعلاج الأمراض، للعضلات وإعادة التأهيل، وتخفيف الأوجاع والآلام في جسم الشخص، ومن أجل الصحة العامة».

وتأسست MECOTEC، ومقرها في ساكسونيا بألمانيا، في عام 2006 وتطورت من شركة رائدة في مجال تكنولوجيا التبريد إلى شركة عالمية رائدة تقدم حلول تبريد عالية التقنية في مجال الأدوية والعافية والرياضة.