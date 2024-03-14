فعاليات وأنشطة إبداعية من «أبوظبي للغة العربية» احتفاءً بشهر القراءة

يقدّم مركز أبوظبي للغة العربية، خلال شهر القراءة، برنامجاً ثقافيّاً متكاملاً، مليئاً بالفعاليات والأنشطة.

وينظّم المركز، ضمن البرنامج، جلسات ثقافية، وأدبية، وحوارية، تستضيف نخبة من الأدباء، والمفكّرين، والشعراء، وأنشطة أخرى؛ كمبادرة ((خزانة الكتب)). وقال الدكتور علي بن تميم رئيس مركز أبوظبي للغة العربية: ((شهر القراءة أحد أهم الأحداث الثقافية والتنموية، التي تُسهم في تعزيز ثقافة القراءة، باعتبارها محرّكاً رئيساً في بناء معارف الإنسان وصقلها، وركيزة أساسية لمسيرة التنمية المجتمعية الشاملة)).

ويُنظم المركز جلسة ((فعّالية كنوز المكتبة))، التي تستضيفها مكتبة الأطفال في المجمّع الثقافي وحديقة أم الإمارات بالعاصمة أبوظبي، يومي 23 و24 مارس الجاري، وتتضمن فقرات ترفيهية، وجلسات قراءة لإصدارات ثقافية مميّزة من ((خزانة الكتب))، بما يعزّز حضور الكتاب، ويثري ثقافة أفراد المجتمع، وورشةً لتعليم الرسم والخط العربي، والأعمال اليدوية، بمشاركة كل من هيا القاسم، ومريم الجسمي. كما يعقد المركز ورشة افتراضية لمنتسبي وزارة الداخلية، تعرّفهم إلى الموقع الإلكتروني الخاص بإدارة المكتبات المتخصصة، وترشدهم إلى خطوات الاشتراك والبحث.

وعقد المركز جلسة عن ((الخط العربي))، استضافت الخطاط إسماعيل الحوسني، الذي استعرض تجربته، وتناول تاريخ الخط العربي، ودور دولة الإمارات عالمياً في الحفاظ على فن الخط العربي وأدواته، وإبراز مكانته وجمالياته، كما ينظّم المركز بمناسبة اليوم العالمي للشعر، الذي يصادف 21 مارس، أمسية شعرية، يشارك فيها نخبة من الشعراء للاحتفاء بجماليات الشعر وعذوبة اللغة. وفي السياق، أطلق مركز أبوظبي للغة العربية، حملة ترويجية للكتب الرقمية، لدعم القراءة خلال شهر رمضان المبارك، وذلك بالاشتراك مع منصة أوفر درايف المتخصّصة في استعارة الكتب الإلكترونية والكتب الصوتية.

وقال سعيد حمدان الطنيجي المدير التنفيذي لمركز أبوظبي للغة العربية: إن الكتاب الرقمي أصبح اليوم جزءاً من نسيج صناعة النشر والصناعات الثقافية والإبداعية، وباتت أشكال الكتاب الإلكتروني، والمسموع، وغيرهما، خيارات رئيسة للقراء في جميع أنحاء العالم.