«دبي للثقافة» تزوّد مكتبات دبي العامة بغرف دراسية حديثة

أعلنت هيئة الثقافة والفنون في دبي ((دبي للثقافة)) عن تزويد مكتبات دبي العامة بمجموعة من الغرف الدراسية الحديثة، ويأتي ذلك في إطار جهودها الهادفة إلى الارتقاء بمستوى الخدمات التي تقدمها المكتبات، وتطوير مرافقها وتحويلها إلى منصات إبداعية قادرة على إثراء تجربة الأعضاء والزوار، وتمكينهم من الحصول على ما يحتاجون إليه من مصادر علمية شاملة، والاستفادة مما تقدمه المكتبات من حلول متكاملة للمواد المعرفية الورقية والرقمية، وبرامج وتجارب ثقافية متنوعة.

وتم توزيع الغرف الدراسية البالغ عددها أكثر من 43 غرفة على سبع مكتبات هي: مكتبة الصفا للفنون والتصميم، ومكتبة أم سقيم ومكتبة المنخول ومكتبة حتا العامة، ومكتبة الطوار ومكتبة هور العنز ومكتبة الراشدية، وتمتاز الغرف الجديدة باختلاف أحجامها وبقدرتها الاستيعابية، التي تصل إلى 6 أشخاص، كما تتفرد بتصميمها المميز، وجدرانها الزجاجية العازلة للأصوات، ما يضمن حصول مستخدميها على مساحات خاصة تساعدهم على التركيز وتمنحهم خصوصية تامة، حيث يمكن للباحثين والطلبة وأعضاء مكتبات دبي العامة وروادها استخدامها للدراسة والقراءة والاجتماعات الصغيرة، إلى جانب مختبرات الإبداع والعصف الذهني، وغيرها.

وتشكل الغرف الدراسية الجديدة إضافة نوعية لمجموعة الخدمات المساندة، التي تقدمها مكتبات دبي العامة لروادها، وتشمل تأجير المساحات والقاعات متعددة الاستخدامات والتي يمكن حجزها عبر الموقع الإلكتروني للهيئة أو تطبيقها الذكي لمدد زمنية مختلفة مقابل رسوم رمزية.

وفي هذا الإطار أكد عبد الرحمن كلبت، مدير إدارة مكتبات دبي العامة في ((دبي للثقافة)) حرص الهيئة على إثراء تجربة رواد مكتباتها العامة، عبر تهيئة بيئة تفاعلية قادرة على تلبية متطلباتهم المختلفة، إلى جانب اهتمامها بتطوير المرافق، بما يتناسب مع تطلعات الزوار. وقال: ((تعد الغرف الدراسية الحديثة إضافة نوعية إلى فروع مكتبات دبي العامة وميزة إيجابية تسهم في تمكين الأعضاء والزوار من اكتساب المعرفة والتعلم والتواصل وتبادل الأفكار فيما بينهم، ضمن أجواء محفزة على الإبداع))، مشيراً إلى أن الخدمة الجديدة ستتيح المجال أمام كافة فئات المجتمع للاستفادة من مصادر المعلومات والبيانات ومختلف وسائل المعرفة، التي توفرها مكتبات دبي العامة، ما يسهم في تشجيعهم على اكتشاف مهاراتهم وتطويرها.

يذكر أن شبكة مكتبات دبي العامة التابعة لـ((دبي للثقافة)) تضم 9 مكتبات متطورة، ويصل إجمالي عدد الكتب والمراجع والمواد العلمية الموجودة فيها إلى 1,028,759 كتاباً، وفقاً لآخر الإحصاءات، التي بينت امتلاك ((المكتبة الرقمية)) 48,065 كتاباً، موزعة بين كتب إلكترونية وسمعية، ومقاطع فيديو.