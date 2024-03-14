إذاعات «دبي للإعلام».. تشكيلة برامج فكرية واجتماعية في رمضان

دورة برامجية متجددة تطلّ بها إذاعتا ((دبي)) و((نور دبي))، التابعتان لـ((دبي للإعلام))، خلال شهر رمضان المبارك، تتضمن تشكيلة متنوعة من الفواصل الإذاعية والبرامج الاجتماعية والدينية والفكرية، إلى جانب مواسم جديدة من البرامج التي حققت نجاحاً لافتاً ومتابعة جماهيرية واسعة.

وفي هذا الإطار، أشار محسن حسن، مدير إدارة الإذاعات، إلى حرص ((دبي للإعلام)) على تقديم دورة برامجية غنية بالمعرفة عبر أثير إذاعتيها ((نور دبي)) و((دبي)).

وقال: تعكس الدورة البرامجية الجديدة نوعية النجاحات التي حققتها إذاعتا ((دبي)) و((نور دبي)) على مدار الفترة الماضية، ويأتي ذلك في إطار سعيها إلى تعزيز مكانتها في قلوب الجمهور، من خلال تقديم سلسلة من البرامج النوعية ذات الأبعاد الفكرية والمعرفية، ما يعكس أهمية الدور الذي تلعبه الإذاعة على الساحة، وقدرتها على الوصول إلى قلوب الناس والتواصل معهم، منوهاً إلى أن إذاعات ((دبي للإعلام)) سعت في رمضان الحالي إلى أن تكون ((الأقرب إلى الجمهور)) عبر تشكيلتها المنوعة من البرامج التي تتميز بمحتواها الراقي وقدرتها على رفع مستوى الوعي لدى الجمهور وتوسيع دائرة معارفهم.

إطلالات

وعبر أثير إذاعة ((دبي)) تطل لونا غفرة برفقة سيف عبدالله في تمام الساعة الثامنة صباحاً، ليقدما برنامج ((صباح رمضان))، وهو عبارة عن مجلة إذاعية متنوعة تتناسب مع كافة الأعمار وشرائح المجتمع، بينما يتولى محمد عويسي وماجد الجناحي تقديم الموسم الرابع من برنامج ((الرقم الرابح)) في تمام الساعة 12:00 ظهراً من الاثنين وحتى الجمعة، والبرنامج عبارة عن مسابقات ترفيهية تحمل للمستمع جرعات عالية من السعادة، فيما يقدم الإعلامي يوسف الحمادي في تمام الساعة 14:00 ظهراً بتوقيت الإمارات برنامج ((الناس للناس)) تحت رعاية ((جميعة تراحم الخيرية)) ويهدف إلى مد يد العون للمرضى المحتاجين ممن يجدون صعوبة في تأمين تكاليف العلاج، أما الإعلامي محمد الظفري فيقدم يومياً في تمام الساعة 17:00 مساءً برنامج ((إمارات الخير)) الذي يبث أيضاً عبر أثير إذاعة ((نور دبي))، ويعتبر بمثابة همزة وصل بين المحتاجين والمعوزين وأصحاب الأيادي البيضاء.

تزامن

وبالتزامن مع إذاعة ((نور دبي))، تشهد ((دبي)) يومياً في تمام الساعة 18:00 مساءً بث برنامج ((مقامات)) للشيخ مشاري العفاسي، والذي يتفرد باستعراضه لتلاوات القرآن الكريم والآذان وفق المقامات العربية، وبالشراكة مع قناة ((سما دبي)) تنقل إذاعة ((دبي)) في تمام الساعة 22:00 ليلاً تفاصيل برنامج ((المندوس)) الذي يقدمه الإعلامي إسماعيل عبدالله في موسم جديد يتميز بأفكاره وفقراته، إلى جانب مغادرته حدود الأستوديو والانتقال نحو مواقع جديدة في دبي، ليكون أكثر قرباً من الجمهور في أماكن تواجدهم، ليعكس بذلك ما تمتاز به دبي من أجواء رمضانية خاصة، وسيرافق كل من فاطمة عبدالرحمن وسارة البلوشي وسامر طرابلسي يومياً في تمام الساعة 23:00 ليلاً مستمعي الإذاعة في برنامج ((سهرة رمضان)) الذي يحاكي الحياة المسائية في دبي، ويقدمها بأسلوب شبابي مرح.

أبعاد

من جهة أخرى، سيكون أثير إذاعة ((نور دبي)) مشغولاً طوال أيام الشهر الكريم ببرامج نوعية تتميز بأبعادها الاجتماعية والفكرية، من بينها ((البث المباشر)) الذي يقدمه الإعلامي راشد الخرجي في تمام الساعة الثامنة صباحاً، بينما يقدم الشيخ خالد إسماعيل في العاشرة صباحاً عبر برنامج ((مقاصد سور القرآن)) شرحاً وتفسيراً لآيات ومعاني العديد من الكلمات الواردة في السور القرآنية.

وتستعرض الإعلامية ميرهان الدسوقي في تمام الساعة 11:00 صباحاً يوميات الأسرة الإماراتية والعربية في رمضان وذلك عبر ((رحلة الصائم))، في حين يقدم أحمد عبدالكريم العديد من النصائح لأفراد الأسرة عبر البرنامج الأسري ((إن أمكن)) الذي يبث في تمام الساعة 12:00 ظهراً، كما تتضمن دورة ((نور دبي)) برنامج ((بلسم)) الذي يقدمه الدكتور بسام درويش في تمام الساعة 13:00 ظهراً من الأحد وحتى الخميس، ويتناول فيه طرق العلاج الحديث المتعلقة بالصحة العامة، كما تشمل الدورة برنامج المسابقات الترفيهي والثقافي ((عشرون ثانية)) من إعداد وتقديم أحمد الكتبي، وتقوم فكرته على تحفيز المشاهدين والمستمعين للإجابة عن سؤال في غضون 20 ثانية فقط، حيث تتنوع الأسئلة في مجالات اللغة والأدب والجغرافيا والتاريخ وغيرها.

مشاريع تنموية

ويستعرض برنامج ((دروب العطاء)) الذي يقدمه أحمد الزاهد يومياً في تمام الساعة 15:00 عصراً العديد من المشاريع التنموية الإنسانية التي تنفذها جمعية دبي الخيرية داخل وخارج الدولة، بهدف مد يد العون لمن يعانون من ظروف معيشية صعبة، ويتناول الشيخ عبدالله الكمالي في تمام الساعة 16:00 مجموعة من الأحاديث النبوية التي ترغب في العمل الصالح، وذلك من خلال برنامج ((هدي النبي))، كما تعرض الإذاعة في تمام الساعة 16:35 عصراً في برنامج ((هكذا أسلموا)) بعض قصص المسلمين الجدد وكيفية اعتناقهم الإسلام.

موروث

ويعود الشيخ الدكتور خالد علي بموسم جديد من برنامج ((رواه البخاري)) الذي يبث في تمام الساعة 18:45 مساءً، وتعرض الإذاعة في تمام الساعة 21:30 مساءً برنامج ((تداوي)) من تقديم الإعلامي خليفة الفلاسي، وتطل الإعلامية أمل محمد عبر برنامج ((رمضان في بيوتنا)) الذي يبث يومي السبت والأحد في تمام الساعة 14:00 ظهراً، بينما يقدم الإعلامي كفاح الكعبي بالتعاون مع هدى الفهد برنامج ((شهر الخير)) الذي يعرض من الاثنين وحتى الجمعة في تمام الساعة 23:00 مساءً، وتعرض الإذاعة يومي السبت والأحد في تمام الساعة 23:00 مساءً برنامج ((هود يا أهل الدار)) من تقديم جمعة بن ثالث وخميس إسماعيل ويعنى بالموروث الشعبي.

وتحفل الدورة البرامجية لقناة نور دبي، بعدد من البرامج الدينية والاجتماعية التي تعكس مكانة القناة بوصفها جسراً للخير، ومن أبرزها: ((مواقع المساجد)) و((مواقيت الصلاة)) و((نصائح اجتماعية للصائمين)) و((صحة الصائم)) و((لكل طبخة قصة)).