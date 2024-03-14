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تهنئة عالمية للعين وكريسبو بالتأهل لنصف نهائي أبطال آسيا

3/14/2024 7:16:43 PM
(MENAFN- Al-Bayan)

فاجأ عدد من نجوم كرة القدم العالمية، صديقهم المدرب الأرجنتيني هيرنان كريسبو، المدير الفني للعين، بتهنئة خاصة ((بالصوت والصورة))، بمناسبة تأهل فريق العين إلى نصف نهائي دوري أبطال آسيا لكرة القدم، معربين عن تمنياتهم له بالتوفيق، وقيادة ((الزعيم)) إلى النهائي.

وأكد المدرب البرازيلي، لويس فيليبي سكولاري، المتوج مع منتخب بلاده بلقب كأس العالم 2002 بكوريا واليابان، أن العين قدم مباراة كبيرة، واستحق الصعود إلى الدور قبل النهائي للمسابقة القارية، وقال: كنت في المنطقة العربية من قبل، وأعرف جيداً قيمة دوري الأبطال، وهي بطولة مهمة، استمر هكذا يا صديقي كريسبو، إلى الأمام أنت وفريقك.

وتقدم خوان سيباستينان فيرون، أسطورة كرة القدم الأرجنتينية بالتهنئة للعين، بمناسبة التأهل لنصف نهائي أبطال آسيا، وامتدح عمل المدرب كريسبو، وقال: يا صديقي، من هنا أرسل لك عناقاً حاراً، وأتمنى لك التوفيق.

وأشاد النجم البرازيلي ريفالدو، بنجاح العين في الصعود إلى نصف نهائي أبطال آسيا، وتوجه بالتهنئة للاعبين والمدرب، وقال: مرحباً كريس، أتقدم لك بالتهنئة، وسأظل أشجعك، وأتمنى لك التوفيق والوصول للنهائي.

وتقدم نجم الكرة الإيطالية فرانشسكو كوكو، بالتهنئة لفريق العين، والتحية لمدربه كريسبو، وقال: تهانينا للجميع، وتحية خاصة لصديقي كريسبو، الذي يقوم بعمل رائع مع الفريق، أتمنى لكم التوفيق، وأن تمضي الأمور كما يرام.

وهنأ حارس المرمى الإيطالي، جيانلوكا بايلوكا، كريسبو، وقال: كانت مباراة العين والنصر السعودي صعبة، لكنها ممتعة، لقد قمتم بعمل رائع، أتمنى لك التوفيق دائماً، فيما أكد الأرجنتيني كلاوديو لوبيز دعمه للعين ومدربه كريسبو في المشوار المقبل، وقال: أتمنى أن تصل النهائي.

وعبّر المدرب الإيطالي، فابيو كابيلو، المتوج مع إيه سي ميلان بالدوري الإيطالي أربع مرات من قبل، والذي قاد تدريب عدد من الأندية الأوربية الشهيرة، عن إعجابه بما فعله العين، وقاد إلى قبل نهائي أبطال آسيا، وقال: كان الأمر ممتعاً، بعد معاناة ركلات الترجيح، أتمنى لك ولفريقك مزيداً من العمل الجيد.

وبعث النجم الأرجنتيني خوليو ريكاردو كروز، الذي لعب لأندية عالمية شهيرة، مثل إنترميلان ولاتسيو وفاينورد وريفر بليت، برسالة تهنئة للمدرب كريسبو، عبّر خلالها عن سعادته بالنجاح الذي حققه العين، وأكد أنه سيظل يدعمه، حتى التتويج باللقب.

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