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«الإمارات للدراجات» يقترب من منصة التتويج في سباق ميلانو- تورينو

3/14/2024 7:16:43 PM
(MENAFN- Al-Bayan)

اقترب فريق الإمارات للدراجات الهوائية من الفوز في ميلانو- تورينو، بعد أن احتل 3 من دراجيه المراكز الأربعة الأولى في أقدم بطولة كلاسيكية في قائمة المشاركات الاحترافية.

وفاز بالسباق، أول من أمس، ألبرتو بيتيول (فريق إي أف يديوكشن إيزيبوست)

ووصل جان كريستين، ،19 عاماً ضمن فريق الإمارات للدراجات إلى خط النهاية، محتلاً المركز الثاني، ومحققاً أفضل نتيجة له حتى الآن في صفوف الدراجين الكبار، كما أن مواطنه وزميله مارك هيرشي جاء في المركز الثالث على منصة التتويج، وخلفه دييغو أوليسي في المركز الرابع.

وقال كريستين: ((حاولنا أن نجعل السباق صعباً في الطريقين الصاعدين الأخيرين. كنت أنا ومارك ودييجو آخر الدراجين المتبقين من فريقنا، بينما كان لدى فريق بورا خمسة دراجين. كان بيتيول سريعاً للغاية، وأعتقد أنه كان الأقوى، وفي نهاية السباق انطلقت وحاولت سد الفجوة، لكنني لم أتمكن من اللحاق به، أهنئه على أدائه. أستمتع الآن بتجربة خوض السنة الأولى لي والتعلم من الدراجين الآخرين. إنني أقترب من فوزي الاحترافي الأول، لذا أتطلع إلى السباقات المقبلة)).

وتستمر السباقات بكثافة وسرعة لفريق الإمارات مع ثلاثة سباقات في الأيام الثلاثة المقبلة.

وسيكون أول سباق يخوضه الفريق هو جراند بري دي دينين، حيث يتطلع سيباستيان مولانو إلى تكرار إنجازاته البطولية في عام 2023، وسيتسابق الفريق نفسه في بريدين كوكسيجدي كلاسيك، ثم ميلانو - سان ريمو.

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