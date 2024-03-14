نصف نهائي تحدي ند الشبا لفرق البادل يجذب الأنظار الليلة

سيكون عشاق ((البادل))، الليلة، على موعد مع مباريات مثيرة في نصف نهائي بطولة ((تحدي ند الشبا لفرق البادل))، التي شدت الأنظار إليها بمستوياتها القوية على مدار اليومين الماضيين، ضمن منافسات النسخة 11 لدورة ند الشبا؛ الحدث الرياضي الأكبر من نوعه، الذي يقام سنوياً خلال شهر رمضان المبارك، في مجمع ند الشبا الرياضي، تحت شعار ((قدرات لا حدود لها)).

وتنطلق منافسات نصف النهائي في التاسعة ليلاً، حيث يلتقي الفائز بالمركز الأول من المجموعة الأولى، مع الفائز بالمركز الثاني من المجموعة الثانية، كما يلتقي الفائز بالمركز الأول من المجموعة الثانية، مع الفائز بالمركز الثاني من المجموعة الأولى.

وتشارك 6 منتخبات في تحدي ند الشبا للبادل، تم توزيعها على مجموعتين، تضم الأولى الإمارات والبحرين وإيران، فيما تتكون المجموعة الثانية من منتخبات قطر والكويت وهولندا.

حضور

وحضر الشيخ سعيد بن مكتوم بن جمعة آل مكتوم رئيس اتحاد الإمارات للبادل تنس، منافسات الجولة الثانية، التي نجح فيها المنتخب الكويتي في تحقيق فوز مهم وكاسح على منتخب قطر بثلاثية نظيفة، حيث تغلب الثنائي الكويتي عزيز معيوف وفؤاد بهبهاني في المباراة الأولى، على الثنائي القطري محمد عبد الله ومحمد الخنجي بنتيجة 6 ــــ 3 و 6 ــــ 4، وفي المباراة الثانية، وضع الثنائي محمد عبد الله وعبد الرحمن العوضي منتخب الكويت في المقدمة 2 ــــ 0، بفوزهما على الثنائي القطري محمد سعدون الكواري وعبد العزيز سعدون الكواري بنتيجة 6 ـــــ 4 و6 ـــــ 7 و7 ـــــ 6، وفي المباراة الأخيرة، فاز الثنائي أحمد ربيع ومحمد التركي، على الثنائي ريان عبد الله وجبور المطوع بنتيجة 6 ـــــ 3 و7 ـــــ 5، لينتزع الأزرق الكويتي فوزاً ثميناً 3 ـــــ 0، وينقذ نفسه من الخروج المبكر من الدور الأول، في المقابل، تلقى منتخب البحرين خسارته الثانية، التي جاءت على يد نظيره الإيراني بثلاثية نظيفة، ليقصيه من الدور الأول.

من جهة أخرى، أعلن اتحاد الإمارات للجوجيتسو، بالتعاون مع مجلس دبي الرياضي، عن إطلاق منافسات بطولة الجوجيتسو، في إطار النسخة الحادية عشرة من دورة ند الشبا الرياضية، في مجمع ند الشبا الرياضي، الأحد والاثنين المقبلين.

وتُقام البطولة بالتعاون مع اتحاد اللعبة، وتوفر للرياضيين من مختلف الأندية والأكاديميات، فرصة لاستعراض مهاراتهم، والتنافس على الفوز ضمن ثلاث فئات عمرية، تشمل الناشئين والكبار والأساتذة. ومن المتوقع أن تشهد البطولة مشاركة أكثر من 400 لاعب ولاعبة من مختلف أنحاء الدولة.

وتقام منافسات فئتي الناشئين والأساتذة في اليوم الأول من البطولة، تليها المنافسات المرتقبة لفئة الكبار في اليوم الثاني.

وقال مبارك صالح المنهالي مدير الإدارة الفنية في اتحاد الجوجيتسو: ((تطورت دورة ند الشبا الرياضية، لتصبح إحدى أبرز الفعاليات الرياضية في الإمارات، وتستقطب مجموعة كبيرة من الرياضيين وفي نسخة هذا العام، أولت البطولة اهتماماً أكبر برياضة الجوجيتسو، وخصصت لها يوماً إضافياً، ما يؤكد على الشعبية المتنامية لهذه الرياضة وأضاف: نظراً للإقبال الكبير على المشاركة في منافسات الجوجيتسو، تعيّن علينا إغلاق باب التسجيل قبل التاريخ المحدد.

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