930 ألف درهم جوائز سباقات مضمار العين اليوم

يحتضن المضمار العيناوي، اليوم، سباقه الحادي عشر بالموسم، ويتألف من 9 أشواط، بمشاركة 129 خيلاً، تتنافس على جوائز تبلغ قيمتها الإجمالية 930 ألف درهم، ويعتبر الشوط السابع هو أبرز أشواط الأمسية، حيث تتجدد المواجهة بين خيول قوية على النسخة الأخيرة من بطولة العين مايل فئة 3، وتبلغ جوائزه 350 ألف درهم، ويتطلع ((دريان)) للفوز باللقب، غير أن مهمته لن تكون سهلة، بوجود العائد بعد غياب ((ند الشبا))، والذي سبق له الفوز باللقب، كما يشارك ((الليث))، و((إيه إيه لهب)).

وينطلق حفل الأمسية بسباق الخيول المبتدئة لمسافة 2000 متر، حيث يبرز كل من ((وحيد)) و((ادريس ديس ارنيتس)) و((ويل باور)) كمرشحين للفوز باللقب، وتتواصل الإثارة بالشوط الثاني لمسافة 2000 متر- هانديكاب- وخلاله يسعى ((صلب)) ، للصدارة.

وتظهر المهرات عمر الأربع سنوات فما فوق، في الشوط الثالث لمسافة 1800 متر، وخلاله تتطلع ((إيمان)) تحت قيادة بينيرو، للفوز باللقب، تنافسها مهرات قوية، مثل ((منار)) و((يونايتد سبيريت))، و((عزيزة)).

وفي الشوط الرابع، لمسافة 1800 متر، تعود الخيول المبتدئة عمر أربع سنوات فما فوق ((إنتاج الإمارات))، للظهور،وتستمر الإثارة في الشوط الخامس لمسافة 1800 متر- هانديكاب- بمشاركة ((إيه إف الحازم)) و((سيزار حوران)) و((فرحان)) كمرشحين للقب، وبالشوط السادس يقام رابع سباقات المبتدئة بالأمسية لمسافة الميل.

وفي الشوط الثامن يقام سباق كأس الوثبة ستاليونز لملاك الإسطبلات الخاصة لمسافة 1400 متر، ويستمر سباق كأس الوثبة بالشوط التاسع لمسافة 100 متر.

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