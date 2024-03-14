الوصل يقبض على صدارة الدوري بالانتصار السادس توالياً

نجح الوصل في تجاوز صدمة الخروج من كأس مصرف أبوظبي الإسلامي ((ADIB)) بخسارته القاسية من الوحدة برباعية سريعاً، وعاد لانتصاراته في دوري أدنوك للمحترفين، وعبر محطة بني ياس الصعبة، في طريق الحفاظ على صدارة الدوري، بعد عودته من الشامخة معقل نادي بني ياس بثلاث نقاط ثمينة، في الجولة الـ 16 من المسابقة، رفعت رصيده إلى 42 نقطة.

وواصل ((الإمبراطور)) أرقامه المميزة والقياسية في الموسم الحالي، ورغم أنه تعرض لأول خسارة له هذا الموسم في لقاء العنابي السابق في كأس ((ADIB)) بعد 21 مباراة متتالية بلا هزيمة، إلا أن الفريق واصل سلسلة عدم الخسارة في دوري المحترفين لـ 16 مباراة هذا الموسم، وللمباراة الـ 17 في الدوري على التوالي.

كما استطاع الوصل بفوزه على بني ياس بثنائية فابيو ليما وهاريس تحقيق انتصاره السادس على التوالي هذا الموسم في رقم مميز لـ ((فهود زعبيل)) خلال مشاركة الفريق في دوري المحترفين، إذ كان الفريق قد تعادل مع الوحدة في الجولة 10، ثم فاز في المباريات الست الماضية في الدوري على حساب اتحاد كلباء وشباب الأهلي والنصر والإمارات والشارقة ثم بني ياس.

نجاح

ورغم أن الوصل لم يقدم أفضل أداء له هذا الموسم لكنه نجح في العبور بالمباراة إلى بر الأمان وحصد نقاطها الثمينة بفضل هدف مبكر من نجمه فابيو ليما الذي وصل إلى هدفه العاشر هذا الموسم وأصبح على بعد فارق هدف واحد من هداف العين التوغولي لابا كودجو على صدارة قائمة الهدافين وبالتساوي مع السوري عمر خريبين مهاجم الوحدة.

ونجحت تبديلات مدرب الفريق ميلوش في تأمين الفوز بعدما سجل هاريس هدف ((الإمبراطور)) الثاني في الوقت المحتسب بدل من الضائع ليضمن للفريق الفوز في وقت كان يتعرض للضغط من جانب بني ياس حتى الثواني الأخيرة من عمر المباراة.

تهنئة

وحرص الصربي ميلوش مدرب الوصل على تهنئة لاعبيه على الفوز والخروج بثلاث نقاط مهمة من مباراة بني ياس.

وقال في المؤتمر الصحفي عقب المباراة إن مثل هذه المباريات تسعد الفريق لأخذ خطوات إلى الأمام خصوصاً وأن الفوز جاء أمام منافس متمرس وقوي مثل بني ياس، وبالفعل المباراة لم تكن سهلة ولذلك فالفوز مهم للغاية بالنسبة لنا، وأيضاً لتجاوز آثار الخسارة من الوحدة في كأس مصرف أبوظبي الإسلامي واستعادة الفريق لتوازنه سريعاً.

وأشار ميلوش إلى أن البدلاء الذين دخلوا في شوط المباراة الثاني شكلوا إضافة مهمة للفريق ونجحوا في إحداث الفارق وتأمين فوز الفريق بعد تسجيل الهدف الثاني عن طريق هاريس، مشدداً على أن اللاعبين أظهروا التزاماً كبيراً خلال اللقاء وقاتلوا للخروج بالنقاط كاملة.

إهدار الفرص

من جانبه، جدد السلوفيني داركو ميلانيتش مدرب بني ياس تأكيده أن إهدار الفرص السهلة وعدم القدرة على التسجيل وراء نتائج السماوي السلبية رغم الأداء الجيد الذي يقدمه الفريق من وجهة نظر مدربه.

وقال عقب اللقاء:نفس سيناريو المباريات الماضية تكرر أمام الوصل، نظهر بشكل قوي ونقدم أداء جيداً واستحواذاً على الكرة ولكننا لا نتمكن من ترجمة الفرص إلى أهداف، هذه هي مشكلتنا الأساسية.

وأضاف:كنا الطرف الأفضل أغلب فترات المباراة، والوصل لم يقدم أي شيء يذكر باستثناء الهدفين وفرصة أنقذها حارس مرمانا، وباستثناء ذلك سيطرنا على مجريات الأمور لكن للأسف يتكرر المشهد ولا نستطيع تحويل تلك الأفضلية إلى انتصار.

وألقى ميلانيتش باللوم على سوء الحظ الذي يواجه الفريق في مبارياته بعدما تلقى خسارة ثالثة على التوالي، والتاسعة خلال الموسم.

تابعوا البيان الرياضي عبر غوغل نيوز