«الصقور» ينهي «صيام» 175 يوماً ويكسر سلسلة 10 هزائم

أنهى فريق الإمارات ((الصقور)) فترة ((صيام)) استمرت 175 يوماً عن الانتصارات، عندما نجح في تكرار الفوز على خورفكان 2 - 1 أول من أمس في الجولة 16 من دوري أدنوك للمحترفين، واضعاً الحد لسلسلة الهزائم التي تعرض لها خلال 10 مباريات متتالية بداية من الجولة الخامسة حتى الرابعة عشرة من المنافسة، مع عدم خوض مباراته في الجولة 13 المؤجلة أمام البطائح.

وكان الفوز الأول والأخير الذي حققه الصقور في الدوري على ذات الفريق في الجولة الثالثة بهدفين دون رد،يوم 23 سبتمبر من العام الماضي، وبعدها تعادل أمام بني ياس في الجولة الرابعة سلبياً، وسبق ذلك تعادله مع عجمان في الجولة الثانية وخسارته أمام الوصل في افتتاح البطولة، وبعد تعادله أمام السماوي تنقل ((الصقور)) من هزيمة إلى أخرى متوقفاً عند رصيد 5 نقاط وبعد أن كان يحتل الترتيب السادس في جدول الترتيب بنهاية الجولة الرابعة، تحول إلى المركز الأخير.

وبعد طول انتظار، تمكن ((الصقور)) من تكرار فوزه على خورفكان، في ثاني انتصار له بالبطولة ليحصد النقاط أمام منافسه ذهاباً وإياباً، محققاً فوزه الأول في العام الحالي، والأول له أيضاً على ملعبه في الدوري، والأول تحت قيادة مدربه الإيطالي والتر زينغا الذي أشرف على تدريب الفريق في 4 مباريات حتى الآن، رافعاً رصيده إلى 8 نقاط متقدماً للمركز الثالث عشر على حساب حتا الذي تراجع للترتيب الأخير برصيد 5 نقاط.

وعقب الفوز الثمين، احتفل جمهور نادي الإمارات واللاعبون والجهازان الإداري والفني بالانتصار الذي جدد حظوظ الفريق في إمكانية النجاة من شبح الهبوط الذي يهدده، خاصة بعد الأداء الجيد الذي قدمه اللاعبون في اللقاء، وعودة المهاجم الأسباني باكو الكاسير صاحب الهدف الأول للتألق بجانب مواطنه اندريس إنييستا.

وكشف أداء الفريق عن تألق العناصر التي تم التعاقد معها في الميركاتو الشتوي، بقيادة ضياء سبع الذي أحرز هدف الفوز الثاني في مرمى خورفكان، ونزار الرشدان القادم من الفيصلي الأردني، وطارق أحمد المعار من شباب الأهلي، وعلي الأنصاري المعار من الوصل والذين شاركوا ضمن عناصر التشكيل الأساسي جميعاً ونجحوا في تغيير شكل وأداء الفريق للأفضل.

حافز

وأجمع لاعبو ((الصقور)) على أن الفوز أعاد إليهم الثقة، ومنحهم حافزاً كبيراً لتحقيق المزيد من الانتصارات في الجولات المقبلة بداية بلقاء ضيفه بني ياس، وأكد المخضرم أندريس إنييستا، أن فريقه استحق نقاط الفوز الثلاث على خورفكان بعد أداء رائع من زملائه اللاعبين، مؤكداً رغبة الجميع في التحليق وكسب المزيد من النقاط التي تؤمن له موقفه في جدول ترتيب الدوري.

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