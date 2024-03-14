فوز دائرة القضاء وتعادل «مكتب الأمين العام» و«شؤون المواطنين» في كأس منصور بن زايد

شهد الشيخ حمدان بن منصور بن زايد آل نهيان، أول من أمس، منافسات اليوم الثالث من بطولة كأس منصور بن زايد لكرة القدم 2024، ومباراة فريقي مكتب الأمين العام ومكتب شؤون المواطنين والمجتمع التي انتهت بالتعادل السلبي، وذلك بحضور معالي سلطان ضاحي الحميري، مستشار مكتب صاحب السمو رئيس الدولة للشؤون الإستراتيجية، مدير مكتب رئيس ديوان الرئاسة التنفيذي.

وصافح الشيخ حمدان بن منصور اللاعبين والطاقم التحكيمي، والتقط الصور التذكارية مع الفريقين قبل بداية اللقاء، كما تفقّد منطقة الجماهير ((فان زون)) بين شوطي المباراة.

وكان مكتب الأمين العام نال المركز الثاني والميداليات الفضية في آخر نسختين، ويسعى إلى تحقيق اللقب هذا العام.

ودشن فريق دائرة القضاء أولى مبارياته بالفوز على مركز جامع الشيخ زايد الكبير بنتيجة 4 - 2،ليتصدر ترتيب المجموعة الثالثة بـ 3 نقاط، ويليه كل من مكتب الأمين العام،ومكتب شؤون المواطنين والمجتمع بنقطة لكل منهما، وحل رابعاً مركز جامع الشيخ زايد الكبير بلا نقاط.

الأفضل

وحصل صلاح الدين عاطف، لاعب مكتب الأمين العام، على جائزة رجل المباراة في اللقاء الذي جمع الفريق بمكتب شؤون المواطنين والمجتمع، واختارت اللجنة المنظمة جوس فيكتور، من دائرة القضاء، كأفضل لاعب في مباراة فريقه أمام مركز جامع الشيخ زايد الكبير.

يذكر أن اللجنة استحدثت الجائزة في النسخة الحالية والتي تقدم عقب كل مباراة، كما رصدت جائزة لكل من أفضل لاعب وحارس مرمى وإداري إلى جانب الهداف في نهاية البطولة.

محترفون

وضمت قائمة الفرق المشاركة العديد من اللاعبين المحترفين في الخارج، من الدوري المصري والمغربي والعماني، إضافة إلى لاعبين آخرين يشاركون في مسابقات اتحاد الإمارات لكرة القدم، كما تواجد نجوم سابقون من المنتخب الإماراتي مثل مهند سالم العنزي، مدافع العين، وسعيد الكثيري، مهاجم الوحدة. ويسمح لكل فريق مشارك في البطولة بتسجيل 10 لاعبين محترفين، علماً بأن كل فريق يتكون من 8 لاعبين أساسيين بما فيهم الحارس ، إضافة إلى 5 لاعبين احتياطيين.

تابعوا البيان الرياضي عبر غوغل نيوز