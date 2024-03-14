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«شلهوب» بطل «دبي الرياضية لألعاب الشركات»

3/14/2024 7:16:43 PM
(MENAFN- Al-Bayan)

حصدت مجموعة شلهوب لقب منافسات دورة دبي الرياضية لألعاب الشركات التي أقيمت بالتعاون مع مجلس دبي الرياضي ونظمتها شركة هاي فايف للفعاليات في مدينة دبي الرياضية، بمشاركة أكثر من 7000 لاعب من الرجال والسيدات من منتسبي 55 شركة مختلفة في دبي.

وفازت مجموعة شلهوب باللقب بعد أن حصد لاعبوها أعلى معدل في تحقيق المراكز الأولى في مختلف الألعاب ، وحصلت على لقب الشركة الأفضل أداء ، تلتها في المركز الثاني أمازون التي حصدت لقب الروح الرياضية والعمل الجماعي، وجاءت في المركز الثالث مجموعة أمنيكوم للإعلام، فيما حلت شركة أرادَ رابعاً. وتنافس المشاركون في 37 لعبة متنوعة وشارك 68 فريقاً من الرجال والسيدات في بطولة كرة القدم،و48 فريقاً في بطولة كرة السلة، وأكثر من 360 لاعباً ولاعبة في بطولة البادل.

ومن أبرز الشركات العالمية التي شاركت ألعاب الدورة كل من جوجل، وفيزا، وديلويت، وديلتا بارتنرز، وأمريكانا، وأرادَ، وبين، ومجموعة شلهوب، ومؤسسة نخيل.

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