«كهرباء دبي» تحتفي بالفريق الرياضي النسائي

استقبل معالي سعيد محمد الطاير، العضو المنتدب الرئيس التنفيذي لهيئة كهرباء ومياه دبي،((ديوا))، فريق الهيئة الرياضي النسائي الذي جاء في المركز الثاني في منافسات الدورة الخامسة من ((الألعاب الحكومية))، إحدى أبرز الفعاليات الجماعية على الأجندة الرياضية في دبي، والتي أقيمت تحت رعاية سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي.

وهنأ معالي سعيد الطاير اللاعبات المشاركات على النتائج التي حققنها في ((الألعاب الحكومية))، وأشاد بتميزهن وأثنى على جهودهن وتفانيهن وحرصهن على التدريب المستمر والاستعداد للمنافسات، مؤكداً حرص الهيئة على تشجيع الموظفين للمشاركة في الأنشطة الرياضية لدورها المهم في تعزيز مفهوم العمل الجماعي وتبني نمط حياة صحي، إضافة إلى تنمية القدرات البدنية والذهنية للمشاركين وإكسابهم الثقة وتحفيز المنافسة الإيجابية.

وبارك الدكتور يوسف الأكرف، النائب التنفيذي للرئيس لقطاع دعم الأعمال والموارد البشرية، ورئيس اللجنة الرياضية في هيئة كهرباء ومياه دبي، للفريق إحراز المركز الثاني، مؤكداً حرص الإدارة العليا للهيئة على توفير بيئة عمل إيجابية وصحية، وتقدمت الموظفات بالشكر لمعالي سعيد الطاير والإدارة العليا للهيئة لتوفير بيئة محفزة وتشجيعهن على المشاركة في البطولات. ضم الفريق كلاً من: سارة إبراهيم، وروضة المنصوري، ونورا الشامسي، وميرا الميل، وميثاء البستكي، وندى عمر، ونورا عبداللطيف.

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