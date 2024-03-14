فيفياني.. الضحية 13 بين مدربي دورينا

قررت شركة كرة القدم في نادي حتا إقالة الإيطالي فابيو فيفياني مدرب الفريق الأول بعد سلسلة من الهزائم والنتائج السلبية في دوري أدنوك للمحترفين آخرها الخسارة الثقيلة على يد الوحدة برباعية مما أدى إلى تراجع الفريق إلى المركز الأخير برصيد 5 نقاط. ويعد فيفياني المدرب الـ 13 الذي تمت إقالته في دورينا هذا الموسم وثاني المدربين في حتا بعد إقالة مدربه السابق في بداية الموسم الصربي زيلكو ماركوف.

وجاء قرار الإقالة بعد الاجتماع الطارئ الذي عقده مجلس الإدارة عقب الخسارة من الوحدة.

ولم يحقق ((الإعصار)) هذا الموسم سوى انتصار وحيد في الدوري بينما مني الفريق بـ 12 هزيمة وحقق تعادلين بينما استقبلت شباكه 37 هدفاً ليكون ثاني الفرق الأكثر استقبالاً للأهداف بعد فريق الإمارات.

وغادر فيفياني حتا والتي تعتبر المحطة الثالثة للمدرب الإيطالي الذي سبق أن درب اتحاد كلباء على فترتين وقاده للبقاء لأول مرة في دوري المحترفين ثم الفجيرة قبل أن يعود إلى دورينا من بوابة حتا.

من جهة أخرى، حقق فريق الوحدة انتصاره الرابع على التوالي بقيادة المدرب غوران والرباعية الثانية بعد الفوز الأخير على حتا في الجولة الماضية ليواصل((العنابي)) تألقه بعد بلوغ نهائي كأس مصرف أبوظبي الإسلامي برباعية الوصل والفوز على الجزيرة والبطائح في الدوري.

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