«بهنسالي» بطل كأس تحدي دبي للبولو

توج فريق بهنسالي، بقيادة ريشي بهنسالي، بكأس تحدي دبي للبولو، بتغلبه على فريق الباشا، بقيادة هاني جابشي بنتيجة ستة أهداف ونصف مقابل خمسة أهداف، في المباراة التي أقيمت على ملاعب نادي ومنتجع الحبتور للبولو والفروسية.

وفاز فريق الحبتور بقيادة حبتور الحبتور بكأس الترضية، بعد فوزه في المباراة الختامية على باور هورس، بقيادة توماس بلاسيوس، بنتيجة ستة أهداف مقابل أربعة أهداف ونصف.

وقام محمد الحبتور رئيس اتحاد الإمارات للبولو، بتتويج البطل، ونال مانويل بيريز جائزة اللاعب الأكثر قيمة، وآزول أفضل لاعب في المباراة، وأشاد محمد خلف الحبتور بأداء الفرق الأربعة في ختام كأس تحدي دبي، والتي ضمت عدداً من اللاعبين المواطنين الواعدين، ما يدعم برنامج إعدادهم لكأس العالم 2026 .

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