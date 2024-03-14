كأس رئيس الدولة للجوجيتسو الليلة

تنطلق الليلة منافسات كأس صاحب السمو رئيس الدولة للجوجيتسو في صالة الاتحاد أرينا بجزيرة ياس بالعاصمة أبوظبي بمشاركة أندية الدولة.

وتعتبر بطولة كأس صاحب السمو رئيس الدولة للجوجيتسو من أبرز البطولات على الساحة المحلية، وتمثل قيمة مضافة لمنافسات الموسم الرياضي. وتشكل البطولة المخصصة لفئة الكبار فوق 18 عاماً، محطة مهمة لتحفيز المنافسة بين الأندية المحلية لتصل لمستويات جديدة في مشهد يعكس التطور الهائل لرياضة الجوجيتسو الإماراتية.

وتشهد البطولة التي تتخطى قيمة جوائزها مليون درهم، مشاركة واسعة للاعبي ولاعبات أندية الدولة ومن أبرزها بني ياس، والعين، والوحدة، والشارقة لرياضات الدفاع عن النفس.

وقال يوسف عبدالله البطران عضو مجلس إدارة اتحاد الإمارات للجوجيتسو: ((تمثل بطولة كأس صاحب السمو رئيس الدولة للجوجيتسو قيمة كبرى وأهمية خاصة بالنسبة للأندية المحلية ومنتسبيها، كونها تحمل اسم صاحب السمو رئيس الدولة، حفظه الله، الداعم الأول للمسيرة الرياضية ولأبناء وبنات الوطن)). وأضاف البطران: ((تعكس البطولة الصورة الحقيقية لرياضة الجوجيتسو الإماراتية وما حققته من تطوّر وصل بها إلى قمة الهرم العالمي على مدار السنوات الأخيرة، سواء على صعيد الأندية أو اللاعبين، وعلى الرغم من كونها بطولة محلية، إلا أنها تجمع تحت مظلتها نخبة اللاعبين واللاعبات الإماراتيين وأكثرهم تجربة على الساحة الدولية ووصولاً إلى منصات التتويج القارية والعالمية)).

وتابع: ((منتخبنا الوطني للجوجيتسو مقبل على مجموعة مهمة من الاستحقاقات القارية والعالمية، وبعد أقل من شهرين، تستضيف أبوظبي النسخة الثامنة من بطولة آسيا للجوجيتسو، ولا شك في أن كأس صاحب السمو رئيس الدولة للجوجيتسو، محطة مثالية تسهم في إعداد اللاعبين وتعزيز جاهزيتهم على النحو الذي يمكنهم من الحفاظ على اللقب القاري)).

ودعا البطران كل الجماهير للتواجد بقوة خلف الأندية واللاعبين، والاستمتاع بأمسية رمضانية عنوانها المنافسة والحماس.

وقال زايد عبيد الكعبي، مدرب نادي العين: ((نعتزم تقديم الأفضل في هذه النسخة والبناء على نتيجة العام الماضي، حيث حققنا المركز الثاني في فئة الرجال والثالث لفئة السيدات. ونثق بقدرتنا على إحراز المركز الأول، ولا سيما في ظل وجود لاعبين متميزين في صفوف فريقنا، ومن بينهم خالد الشحي، وعبدالله الدرمكي، وذياب النعيمي، وغيرهم. ونتطلع إلى انطلاق النزالات ورؤية لاعبينا يحققون الفوز تلو الآخر ويحصلون على كأس البطولة الأغلى محلياً)).

وقال اللاعب فرّاج العولقي لاعب نادي بني ياس حامل اللقب: ((مشاركتي مع الفريق في كأس صاحب السمو رئيس الدولة للجوجيتسو شرف كبير وفخر أعتبره قلادة على صدري. أنا وزملائي حريصون على الحفاظ على القمة وتحقيق اللقب مجدداً، علماً بأننا نتوقع أن تكون المنافسة أقوى هذا العام. كل الأندية المشاركة تطمح إلى تجاوزنا لتحقيق اللقب، لذلك كان من الضروري أن تكون استعداداتنا استثنائية على الأصعدة كافة)).

بدورها، قالت اللاعبة ميثاء شريم من نادي الوحدة: ((سعيدة بالمشاركة في كأس صاحب السمو رئيس الدولة للجوجيتسو للمرة الأولى مع نادي الوحدة الذي انتقلت إليه مؤخراً، أسعى برفقة زميلاتي إلى تحقيق اللقب الغالي من خلال الاستفادة من دروس وعبر الموسم الماضي)).

وتضيف: ((المنافسة ستكون قوية ولكننا مستعدون لها، سنبذل أقصى جهودنا لتقديم أفضل مستوى وتحقيق اللقب الغالي، وثقتنا بلا حدود في قدرتنا على صعود منصة التتويج)).

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