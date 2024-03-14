كان حديث النفس يراودني دائماً بشأن صعوبة مباراة العودة بين العين الإماراتي والنصر السعودي، ولم يكن ذلك حالي وحدي، فما من جهة إعلامية إلا ورشحت النصر لتعويض خسارة مباراة الذهاب بالعين، والتأهل إلى نصف نهائي دوري أبطال آسيا، وهناك من رشح النصر للبطولة نفسها نظراً لحالته العالية في الآونة الأخيرة، بقيادة كريستيانو رونالدو، الذي يبدو في أحسن حالاته، ويلعب ويسجل وكأنه عاد عشر سنوات للوراء، وإذا بالعين يبدو مدهشاً في مباراة العودة كما كان في مباراة الذهاب بل أشد! يفاجئ الزعيم العيناوي كل المتابعين، ويفاجئ نفسه ومنافسه، ويسجل هدفاً من وراء هدف، هناك في الرياض، وعلى ملعب الأول بارك، الذي تزلزله أصوات جماهيره المحتشدة خارج الملعب، وتزلزله بالطبع شراسة فريق النصر، الذي كان في حالة يرفض من خلالها ما يشاهده من العين الذي يلعب بشجاعة الرجال وينطلق ويسجل ولا يبالي! إن هذه الحالة العيناوية التي قاومت الجنون الكروي، الذي استبد بالنصر في كثير من أوقات الشوط الثاني، وقاومت المشهد العام الذي كان يبدو ومرعباً، واستمرار هذه الروح الاستبسالية مع الوقت الإضافي ومع ركلات الجزاء حتى فاز العين وتأهل هو، وأخرج النصر وكريستيانو من البطولة في مشهد غير المشهد، الذي كان يعتقده الآخرون، بل دفعهم للاعتراف باستحقاق العين الشجاع، الذي آمن بقدراته واسمه وتاريخه وإرثه.

آخر الكلام

لقد أثبت العين أنه فورمة بطولة، وبصراحة من يزيح من أمامه النصر السعودي، الذي يعج بالنجوم وكريستيانو وساديو مانيه، ويعيش أفضل فتراته، نعم من يفعل ذلك من حقه أن يطمع في البطولة، ومن الباب الواسع يا زعيم.