العدوان على غزة.. إنها «حرب الاستقلال الفلسطينية»

يطلق الإسرائيليون على الحرب، التي دارت في فلسطين بين عامي 1947 و1949 اسم ((حرب الاستقلال))، وهو إعلان قيام ((دولة إسرائيل)) في 14 مايو 1948.

وعلى موقع وزارة الخارجية الإسرائيلية باللغة العربية يتم شرح هذه الحرب، ومراحلها من وجهة النظر الإسرائيلية، فيتم تقسيمها إلى أربع مراحل متتالية: الأولى من 29 نوفمبر 1947 حتى 1 أبريل 1948.

وأثناءها، وبحسب تعبيرات الموقع الإسرائيلي، ((أقدم العرب الفلسطينيون على الاعتداء بمساعدة متطوعين من الدول المجاورة)) على المجموعات اليهودية، التي استوطنت الأراضي الفلسطينية، وتكبدوا خلالها خسائر بشرية، وواجهوا صعوبات في التنقل والمرور على معظم الطرق الرئيسة في البلاد.

ويحدد الموقع الإسرائيلي المرحلة الثانية بالفترة من 1 أبريل 1948 حتى 15 مايو من العام نفسه، حيث بتعبيراته أخذت ميليشيا وعصابة الهاغانا اليهودية زمام المبادرة، وخلال ستة أسابيع استولت على الأحياء العربية من مدن طبريا وحيفا، ثم صفد وعكا، وفتحت الطريق إلى القدس بشكل مؤقت، وتولت السيطرة على معظم المناطق، التي خصصت للدولة اليهودية، وفقاً لقرار الأمم المتحدة 181.

ويصف موقع الخارجية الإسرائيلية المرحلة الثالثة، التي بدأت في اليوم التالي لإعلان ((دولة إسرائيل)) في 14 مايو 1948، واستمرت حتى 19 يوليو، بأنها المرحلة الحاسمة في ((حرب الاستقلال))، بعد أن دخلت خمسة جيوش عربية نظامية الحرب ضد العصابات اليهودية، التي تحول اسمها إلى ((جيش الدفاع الإسرائيلي)).

وتأتي المرحلة الرابعة والأخيرة، بحسب الرؤية الإسرائيلية، (19 يوليو 1948 - 20 يوليو 1949)، كي يمسك جيش الدولة الجديدة بزمام المبادرة، ويستولي على مزيد من أراضي فلسطين، بما فيها تلك التي خصصها قرار التقسيم الأممي للدولة الفلسطينية، ولينتهي الأمر بهزيمة الجيوش العربية، وعقدها هدناً عدة مع الجيش الإسرائيلي، وتنسحب جميعها، ويتكلل الوضع بثبات ((دولة إسرائيل)) على 78 % من أرض فلسطين التاريخية، بدلاً من نسبة 55 % منها التي خصصها لها قرار التقسيم الأممي رقم 181.

ومنذ هذه الحرب خاضت الدول العربية ثم الفلسطينيون حروباً عدة مع إسرائيل، اتخذت جميعها الطابع الدفاعي أو الهجومي المتركز على جبهات القتال، دون أي امتداد للأبعاد السياسية المتعلقة بحقوق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره، وإقامة دولته المستقلة على أراضيه، التي احتلتها إسرائيل في حرب 5 يونيو 1967، وعاصمتها القدس الشرقية، ففي كل الحروب الإسرائيلية على قطاع غزة بدءاً من عام 2008، وقبلها الانتفاضتان الفلسطينيتان عام 1987 وعام 2000، لم يكن قيام دولة فلسطينية مستقلة مطروحاً في تفاصيل الصراع أو في خطوات وإجراءات إنهائه، فقد كان التركيز دوماً على الأبعاد الميدانية والتفصيلية المتعلقة بإيقاف تلك الحروب.

وهنا يكمن الفارق الجوهري بين كل تلك الحروب والحرب الإسرائيلية الحالية الدموية على قطاع غزة، والتي دخلت شهرها السادس، فهذه المرة نجح صمود الشعب الفلسطيني الخارق، والوحشية غير المسبوقة للعدوان الإسرائيلي، ومعهما المخاطر الحقيقية لاتساع هذه الحرب إقليمياً وربما عالمياً، في لفت نظر كل دول العالم إلى أنه لا حل نهائياً في المنطقة والعالم، دون إقامة ((دولة فلسطينية)) مستقلة بجوار إسرائيل، وأن هذا هو الطريق الوحيد لترسيخ السلام والأمن في المنطقة كلها.

وبذلك وللمرة الأولى تنتج إحدى الحروب الإسرائيلية المتتالية على الفلسطينيين واقعاً سياسياً جديداً يتعلق بموافقة كل دول العالم، عدا إسرائيل الرسمية اليمينية، على ضرورة حل الدولتين، والذي يتضمن إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة.

وللمرة الأولى أيضاً تجاهر دول حليفة تاريخياً لإسرائيل وداعمة لها بلا حدود، مثل الولايات المتحدة وبريطانيا وبعض الدول الأوروبية الأخرى، بمساندتها لقيام هذه الدولة، بل واستعدادها للاعتراف بها فورياً، وقبل دخول الفلسطينيين في استئناف مفاوضات السلام مع إسرائيل.

وبذلك يبدو واضحاً وأكيداً لكل عين فاحصة أن طريق قيام ((الدولة الفلسطينية المستقلة)) قد بدأ بالفعل، وأن هذا القيام أضحى فقط مسألة وقت وليس مبدأ، فهي قادمة قادمة، مما يحول الحرب الإسرائيلية الغاشمة على قطاع غزة إلى ((حرب الاستقلال)) الفلسطينية للمرة الأولى في كل الحروب السابقة منذ عام 1948.