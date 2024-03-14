يلوح لي أن العلاقة بين اللغة والثقافة ‌علاقة ‌عموم ‌وخصوص مطلق، فاللغة أعم وأشمل من الثقافة، وبعبارة أخرى اللغة ‌وعاء الثقافة، والثقافة أساس الحضارة، والحضارة ترجمة لهوية الأمة. وبهذا ندرك السر في انكباب علماء اللغة ومؤرخيها على البحث في أقدم اللغات.

والحقيقة أن مؤرخي اللغات لم يتفقوا حتى اليوم على تعيين ‌أقدمها عهداً، وأنجزها وعداً، وأوراها زنداً، فادعى كل منهم أن لغته هي اللغة الأقدم، واللسان الأعظم، فمنهم من يرى أن العبرانية ‌أقدم ‌اللغات السامية، ومنهم من يقول: إن العربية على حداثة عهدها هي من ‌أقدم ‌اللغات، وضعت قبل إبراهيم وإسماعيل، متقدمة على الكلدانية والعبرية والسريانية وغيرها، بما فيها الفارسية، ومنهم من رأى السبق في القدم للغتين الآشورية والبابلية.

وثمة رأي آخر معتدل يقول: إن اللغات السامية بمجموعها من ‌أقدم ‌اللغات التي وصلتنا مدونة، إذ دونت الأكادية عام 2500 ق. م، ودونت الأجريتية نحو عام 1400 ق. م. وأقرب المجموعات اللغوية الأخرى إليها هي المجموعة الحامية، حتى إن بعض العلماء يجعلونها مجموعة واحدة: سامية حامية. والحق أقول إن كل الأقوال التي مرت أقوال مجردة، لا يسندها الدليل والبرهان.

ويعد البحث في هذه المسألة- أقدم اللغات- من أعضل القضايا التي أثيرت، وتثار في الأوساط اللغوية العربية قديمها وحديثها، والسبب في ذلك أنها عولجت بالتأويلات والافتراضات، ولو أنها عولجت علاجاً يخضع لوحدة النظرة المنهجية، التي تعتمد على الموضوعية، في التحليل والتعليل، والمناقشة، وعلى النظر في الحقائق اللغوية ذاتها لسهل الخطب، وكان الأمر يسيراً.

فمن المسلم به أن آدم هو أبو البشر بالاتفاق، وأنه هو أول من تكلم من البشر، وقد ذكر القرآن ذلك جميعاً، غير أن القرآن الكريم لم يخبرنا عن لغته التي تكلم بها، وإذا كان ذلك كذلك، فمن أين لباحث أو مؤرخ أن يجزم بذلك!

نعم، ثمة آثار وحفريات قد تشير إلى شيء من ذلك، ولكن على سبيل الظن، و‌الظن ‌لا ‌يغني من الحق شيئاً!