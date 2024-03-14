رمضان الذي لم يغادرنا

عندما تتحدث عن رمضان ورمزية هذا الشهر بالنسبة لك، وعندما تعبر عن فرحتك بقدومه واستعداداتك المنزلية في هذا الإطار، ثم حينما تجلس لتستعيد ذكريات طفولتك ومراهقتك خلال الشهر الفضيل في تلك الأيام البعيدة، وما صرت تفعله اليوم، وكيف تمر الأوقات والأيام سريعاً، ينظر إليك محدثك بنوع من الدهشة متسائلاً: هل بقي شيء من رمضان الذي نعرفه؟ هل لا يزال رمضان الذي كان باقياً على ما هو عليه؟

سألت أحدهم عن استغرابه من مظاهر الاحتفاء والاحتفال بقدوم الشهر، وتشكيكه في مصداقية هذا الفرح، فمن وجهة نظره أن كل هذه المظاهر ليست سوى طقوس شكلية لا أكثر، أخرجت شهر رمضان من جوهره العبادي الحقيقي إلى كونه مجرد عادة اجتماعية، ككل العادات التي يحافظ الناس عليها ويكررونها كمناسبات دون أن ينفذوا عميقاً إلى روحها ومغزاها الحقيقي، وبذلك يحافظ الناس على طقوس رمضان (من وجهة نظره) كما يحافظون على أي احتفال تقليدي!

لا أحد مطالب بأن يكشف عن حقيقة علاقته بدينه، أو أن يقدم كشف حساب علني للناس عن صيامه وإفطاره، وكيف ينظر إلى رمضان، وكيف يجله ويعلي مكانته، لكن احتفاء الناس واستقبالهم للشهر الفضيل في شوارع البلدان الإسلامية وأحيائها وميادينها وأسواقها يكفي للدلالة على المحبة والتقدير، حيث لا يكفي أن تقول إنك تحب فلاناً أو تحب هذا الشيء لتكون محباً حقيقياً، عليك دائماً أن تشفع كلامك بالدليل: فما دليل حبك؟

هذا الاحتفال وازدهار العبادات والصلوات وتدفق الخير والعطاء والفرح ومهرجان الألوان والأضواء والسهر وموائد الإفطار والصدقات...

إن تحول رمضان لموسم عبادة حقيقي يدلل بما لا يقبل الشك على أن علاقة الإنسان برمضان ليست علاقة كرنفالية، ليست طقساً اعتيادياً موسمياً، إنها علاقة أكبر وأرفع ولا يصح التشكيك فيها وتحويلها إلى جدل على السوشال ميديا، نعم هناك من فقد إحساسه برمضان لبعده عن بلده وأهله أو لفقده والديه أو... لأي سبب آخر ارتبط رمضان بوجوده، لكن هذا لا يعني أن رمضان بكل حمولته الروحانية قد انتهى.. رمضان كريم ومتدفق بالعطاء دوماً.