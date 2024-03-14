«وقف الأم» رسالة شرعية وتربوية

لا تتوقف رحلة دولة الإمارات في بحور البذل والعطاء، وذلك منذ فجر تأسيسها، على يد المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، وإخوانه القادة المؤسسين، بل تتجدد هذه الرحلة باستمرار، لتكون دولة الإمارات أيقونة للعمل الخيري والإنساني المستدام، ويكون الإنسان وبالأخص المحتاجين في كل مكان محوراً رئيساً من محاور اهتماماتها الجوهرية، إيماناً منها بمسؤولياتها في تعزيز قيم التضامن والتكافل والتعاون، بما يصب بالخير والنفع على الإنسانية جمعاء.

ومن هذا المنطلق أطلق صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، حملة ((وقف الأم)) تزامناً مع شهر رمضان الفضيل، شهر الجود والكرم والإحسان، من خلال إتاحة الفرصة لكل شخص للتبرع باسم والدته، وذلك بهدف إنشاء صندوق وقفي بقيمة مليار درهم لدعم التعليم حول العالم.

إن هذه المبادرة الوقفية الجليلة تحمل رسائل شرعية وتربوية جليلة، وقِيَماً نبيلة، منها تكريم الأمهات، وتعزيز مكانة بر الوالدين في المجتمع، وإيصال الثواب إليهما عبر الصدقات الوقفية، التي يدوم خيرها ويستمر نفعها، سواء كان ذلك في حياتهما أو بعد مماتهما، امتثالاً لقول الله تعالى: {وبالوالدين إحساناً}، ومن أعظم صور الإحسان للوالدين إنالتهما الثواب بمثل هذه القربات المستدامة، وخاصة الأم، التي ورد التأكيد على حقها، والإحسان إليها، لعظيم فضلها وجلالة قدرها.

ومما تعكسه هذه المبادرة كذلك تربية النفس على الصدقات، ونفع الآخرين، وخاصة عبر العناية بالوقف، لعظم أثره وعميم نفعه، فالوقف منبع مستدام من منابع الاقتصاد والتنمية والعمل الإنساني عبر العصور، تسابق إليه المتبرعون من الرجال والنساء، رغبة منهم في نيل الأجر والثواب، وكان له دور كبير في توفير الرعاية الاجتماعية والصحية ومساندة المحتاجين والأيتام والأرامل، وغيرهم وتسبيل المياه ونشر التعليم ودعم التقدم والازدهار والعمران، وهو يرتكز على مبدأ الاستدامة والاستمرارية في تحصيل المنافع والمصالح، وذلك ببقاء الأصل الموقوف مدة طويلة، ودوام الانتفاع به في سبل الخير.

ومن أعظم المصالح والمنافع، التي ينبغي العناية بها والإسهام في دعمها وتوجيه الصدقات إليها التعليم، الذي هو أساس نهضة المجتمعات وتقدمها، ولا غنى للأفراد عنه، وخاصة في واقعنا المعاصر، وبالأخص في المجتمعات الفقيرة، التي تعاني من شح في المدارس، ولا يستطيع كثير من أفرادها تحمل أعباء التعلم، وقد لاقى هذا المجال– أعني التعليم - اهتماماً كبيراً في التاريخ الإسلامي من قبل الواقفين، فبنيت الكثير من المدارس الشهيرة، التي تخرج فيها علماء نابغون، والتي كانت تعتمد على أوقاف المتبرعين، ويذكر ابن خلدون في مقدمته تأثير الوقف في بناء المدارس وانتشار التعليم وكثرة طلاب العلم ومعلميه وازدهار الحضارة والعمران في بعض المدن الإسلامية الكبرى مثل بغداد والقاهرة والقيروان وقرطبة وغيرها، والتي كانت مراكز ومشاعل للعلم والحضارة، وكانت مقصداً للناس من كل مكان، يتزودون فيها بالعلم والمعرفة.

ويتزامن إطلاق حملة ((وقف الأم)) مع شهر رمضان المبارك، الذي يتنافس فيه الصائمون على الطاعات والقربات، اقتداء بالنبي، صلى الله عليه وسلم، الذي كان أجود الناس، وكان أجود ما يكون في رمضان، وإن ‌الوقف من أفضل الصدقات والقربات، التي يثاب عليها الإنسان، وهو مندوب إليه، لقول الله تعالى: {وافعلوا الخير لعلكم تفلحون}، وقوله عز وجل: {لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون}، وقول النبي، صلى الله عليه وسلم: ((إذا مات الإنسان انقطع عنه عمله إلا من ثلاثة: إلا ‌من ‌صدقة ‌جارية، أو علم ينتفع به، أو ولد صالح يدعو له))، وحمل العلماء الصدقة الجارية على ‌الوقف، وحرص المسلمون منذ العهد النبوي على الوقف، وتسابقوا إلى ذلك، لينفعوا الناس ويسهموا في بناء مجتمعهم ونهضته، وتعزيز قيم التكافل والتضامن فيه، ولذلك قال جابر بن عبدالله رضي الله عنهما: ((ما بقي أحد من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم له مقدرة إلا وقف)).

إن ((وقف الأم))، الذي أطلقته دولة الإمارات مبادرة إنسانية مباركة، تكرس أبهى الرسائل والقيم، قيم التضامن والتكافل والعطاء المستدام، والوفاء للأم، التي هي رمز البذل والعطاء والتفاني.