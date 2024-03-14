الرياضة في رمضان

رمضان كريم، وينعاد عليكم وعلى بلادنا وعلى جميع المسلمين باليمن والبركات، أعواماً عديدة. هذا الشهر الكريم، له من الذكريات التي لا تُنسى على صعيد الرياضة الإماراتية، ولو نرجع قليلاً إلى الوراء، ونستعيد الذكريات، فيعتبر اتحاد الشارقة أول من نظم دورة رمضانية على مستوى الدولة عام 1969، وأقيمت في عامها الأول بمدرسة العروبة الثانوية بالشارقة، وكانت عبارة عن سداسيات، شاركت فيها أندية أبوظبي والعين ودبي والشارقة وعجمان، وبعض أندية المنطقة الشرقية ورأس الخيمة.

وحققت الدورة نجاحاً كبيراً، الأمر الذي دفع القائمين عليها إلى إقامتها في العام الثاني بنادي الخليج، النادي الوحيد في الدولة، الذي توافرت فيه الإضاءة الليلية في ذلك الوقت، ويقع في المكان نفسه الذي تشغله مديرية شرطة الشارقة حالياً.

وقد أقيمت في هذا الملعب مباريات لا تُنسى، حيث استضاف مباراة منتخب دبي مع الإسماعيلي عام 1969، عندما زار الإسماعيلي دولة الإمارات، في إطار جولته العربية، من أجل دعم المجهود الحربي، وكان الفريق حائزاً على بطولة أفريقيا.

واستضاف الملعب في بداية السبعينيات مباراة الأهلي ومنتخب الجيش الكويتي، بكامل نجومه، وخسر من الأهلي 2 - 3.

وقد استمر اتحاد الشارقة في تنظيم المسابقات حوالي ثلاثة أعوام، لحين تأسيس اتحاد الإمارات العربية المتحدة لكرة القدم، ليصبح اتحاد الشارقة بعد ذلك، منطقة من مناطق اتحاد الإمارات، حيث تولى رئاسة منطقة الشارقة أحمد محمد المدفع، بينما تولى الإعلامي المرحوم فاروق راشد، سكرتارية المنطقة.

وتميزت هذه الدورات بمواهب متعددة، وأصبحوا نجوم الكرة الإماراتية، ويعتبر المغفور له، الشيخ صقر بن محمد القاسمي، رحمه الله، من أكثر الداعمين لهذه الدورات، التي شهدت تنافساً قوياً بين الفرق المشاركة، وأخرجت العديد من الأسماء التي لا تُنسى.