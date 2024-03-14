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حرب منضبطة أم منفلتة بين إسرائيل و«الحزب»؟

3/14/2024 7:16:42 PM
(MENAFN- Al-Bayan)

طبول الحرب – كلامياً- تنطلق بين إسرائيل و((حزب الله)).

المذهل أن هناك تصريحات وأفعالاً تؤكد احتمالية اتساع الحرب، وهناك – أيضاً – تصريحات وعمليات عسكرية، تؤكد أن ((الأمر عسكرياً محكوم))، ولا يراد له من الطرفين تجاوز تبادل إطلاق نار عبر الحدود.

منذ 3 أيام، تم تبادل إطلاق نار بين الطرفين في الجولان، وكان الرد في الجنوب والبقاع.

ويعتبر الخبراء أن هذه العملية، هي ((أقصى تصعيد ممكن بين الطرفين، في ظل احترام قواعد الاشتباك)).

تقول صحيفة ((هآرتس)) إن لديها معلومات بأن وزارة الدفاع ورئاسة الأركان، تعد منذ عام 2022 لعملية شاملة برية، مدعومة بالطيران، لتوجيه ضربة مجهضة للقوى العسكرية المتنامية لـ ((حزب الله)).

وتقول التقارير الغربية إن قوات ((حزب الله))، تمتلك أكثر من 100 ألف مقاتل، ويتوفر لديها 150 ألف صاروخ ((قصير – متوسط – طويل المدى))، وأن بعض هذه الصواريخ من الصواريخ الذكية المتقدمة، التي تستطيع أن تصل إلى أبعد نقطة في الأراضي الإسرائيلية.

وتؤكد هذه التقارير، أن ميليشيا ((حزب الله)) قد اكتسبت خبرة قتالية ميدانية في حروب المدن، وحرب العصابات، خلال مشاركتها في الحرب الأهلية السورية، وحروبها على الحدود السورية اللبنانية مع قوات ((داعش)).

ويرى حسن نصر الله الأمين العام لـ((حزب الله))، أن إسرائيل الآن غير جاهزة لحرب جديدة موسعة على الجبهة الشمالية مع الحزب، لأنها ((منهكة ومستنزفة))، على حد وصفه.

الأمر المؤكد أنه قد تم إجلاء 80 ألف إسرائيلي من المستوطنات الشمالية، وتم إجلاء 75 ألف لبناني من القرى المتاخمة لخطوط المواجهة.

هناك وجهة نظر لا يمكن تجاهلها، تقوم على نظرية أنه في عند انتهاء نتانياهو من عملية ((رفح))، فإنه يمكن أن يبدأ بفتح جبهة جديدة مع ((حزب الله))، لأن التوقف الكامل لإطلاق النار، سوف يضعه أمام مرحلة المحاسبة السياسية، بتهمة التقصير في ما حدث يوم 7 أكتوبر وما تلاه.

وتسرب منذ ساعات، ما يشير إلى أن هناك رسائل عبر وسيط ما بين واشنطن وطهران، يطلب فيه البيت الأبيض من الإيرانيين التدخل لإيقاف التصعيد الحوثي في البحر الأحمر، وضبط عمليات ((حزب الله)) على الجبهة اللبنانية.

MENAFN14032024000110011019ID1107979814

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