حبل الصبر له حدود

مرة ثانية، لا، بل عاشرة، يصحح المتحدث باسم مجلس الأمن القومي كلام رئيس الولايات المتحدة الأمريكية، وكأن الرئيس هو التابع لإدارته وليس العكس!

ومن هذا المنطلق نرى غطرسة نتانياهو وتكبره على الجميع، فالطفل المدلل إذا زادت جرعات تدليله فلت وصعبت السيطرة عليه، وحتى يعود إلى رشده يحتاج إلى هزة قوية، قد تكون ضمن توبيخ وتحذير، وقد تكون من خلال عقوبة على أفعاله، وهذه لن تأتي من بايدن وفريقه المنحاز.

وسواء وافق نتانياهو على مقترحات الهدنة المطروحة لتخفيف معاناة غزة وأهلها أو لم يوافق فإن هناك خطوات وقرارات يجب أن تفرض، أولها وقف إطلاق النار في غزة خلال الهدنة المقترحة، وثانيها توقف قوات الأمن والجيش الإسرائيلي عن اقتحام مدن وقرى ومخيمات الضفة الغربية فوراً، وثالثها رفع الأسلاك الشائكة عن مداخل وأسوار المسجد الأقصى، والسماح لجميع المصلين بالوصول إليه للصلاة.

وإلغاء قرارات توسيع مستوطنات الضفة، وبناء آلاف الوحدات السكنية الجديدة للمستوطنين، والسماح للمساعدات الإنسانية بالتدفق دون تعطيل، براً وبحراً وجواً، وعودة سكان شمال غزة إلى مناطقهم، وفك الحصار، وسحب القوات الهجومية عن حدود رفح، وعدم العودة بعد الهدنة المعلنة إلى الحرب.

ذلك ما يحتاج نتانياهو إلى سماعه، ليس من بايدن، بل من كل الذين ضرب بوساطتهم ومطالبهم عرض الحائط، إنه بحاجة إلى هزة قوية تعيده إلى صوابه، ليعلم بأنه ليس المتفرد بالقرار، وليس المتحكم الوحيد بالأمور، فهناك أوراق كثيرة بيد غيره، ولأن غيره عقلاء، غير مندفعين، فهذا لا يعني أنهم لن يستخدموا إجراءات هم أصحابها، ولا يعني أن حبل الصبر الذي يمدونه لا حدود له!

ترى كيف سيكون وضع نتانياهو إذا لم يفق؟

إنها النهاية، لو جمدت الاتفاقات والعلاقات، وقطعت الوساطات والاتصالات، ورفع الجميع أيديهم، ما عدا بايدن وإدارته، دون أدنى شك سيكون رحيل نتانياهو وقتها هو الحل الإسرائيلي!