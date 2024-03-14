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اتفاق بين «الياه سات» و«إي آند الإمارات» لتوفير مزايا الاتصالات الفضائية بالهواتف الذكية

3/14/2024 7:16:42 PM
(MENAFN- Al-Bayan)

وقّعت شركة ((الياه للاتصالات الفضائية))، مذكرة تفاهم مع شركة ((إي آند الإمارات))، ستصبح بموجبها ((إي آند الإمارات)) أول مشغل اتصالات يتعاون مع ((الياه سات))، في إطار استراتيجية الاتصال المباشر بين الهواتف الذكية والأقمار الصناعية.

وقال علي الهاشمي، الرئيس التنفيذي لـ((الياه سات)): ((هذه واحدة من مجموعة اتفاقيات نعمل على إتمامها مع اللاعبين الرئيسيين بالقطاع كجزء من استراتيجية ((الياه سات)) للاتصال المباشر بين الأجهزة والأقمار الصناعية)).

وقال مسعود م. شريف محمود، الرئيس التنفيذي لـ((إي آند الإمارات)): ((تفتح الشراكة حقبة جديدة من الاتصال العالمي. وتعتز ((إي آند الإمارات)) بأن تكون أول مشغل اتصالات ينضم إلى استراتيجية ((الياه سات)) للاتصال المباشر بين الأجهزة والأقمار الصناعية، إلى جانب تسخير قدراتنا لتعزيز مرونة الاتصال في أي وقت ومكان. والشراكة خطوة مهمة لسد الفجوة الرقمية وتحقيق رؤيتنا المشتركة في الارتقاء بمستقبل القطاع نحو آفاقٍ جديدة)).

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