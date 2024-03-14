اعتقال 7585 فلسطينياً في الضفة منذ أكتوبر

قتل ضابط إسرائيلي إثر هجوم بسكين جنوبي إسرائيل، أمس، حسبما أفادت خدمة الإسعاف الإسرائيلية، في حين قالت هيئة شؤون الأسرى والمحررين، ونادي الأسير في فلسطين، إن ((قوات الاحتلال الإسرائيلي اعتقلت نحو 7585 فلسطينياً من الضفة، منذ بدء العدوان على قطاع غزة)).

وقالت الشرطة الإسرائيلية إنه ((تم القضاء على الإرهابي الذي نفذ الهجوم بالسكين في مكان الحادث)). وأفادت التقارير بأن الحادث وقع في محطة وقود في بيت كاما بصحراء النقب.

وقال أحد المسعفين إن : ((رجلاً (50 عاماً) كان ملقى على الأرض قرب أحد المتاجر))، بعد إصابته بطعنات عدة، مشيراً إلى قيام خدمات الطوارئ بنقله إلى المستشفى لمحاولة إنعاشه هناك وأعلن مقتله لاحقاً. من جهة أخرى، قالت هيئة شؤون الأسرى والمحررين، ونادي الأسير الفلسطيني، إن ((قوات الاحتلال الإسرائيلي اعتقلت نحو 7585 فلسطينياً من الضفة، منذ بدء العدوان على قطاع غزة، في السابع من أكتوبر الماضي)).

وأوضحت الهيئة ونادي الأسير، في بيان أوردته وكالة الأنباء الفلسطينية ((وفا))، أن هذه الحصيلة تشمل من جرى اعتقالهم من المنازل، وعبر الحواجز العسكرية، ومن اضطُروا إلى تسليم أنفسهم تحت الضغط، ومن احتُجزوا كرهائن.

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