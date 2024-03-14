إصابات جديدة بالكوليرا وحمى الضنك في ولايات سودانية عدة

أدت أعمال العنف الخطيرة في السودان إلى تدهور الأوضاع الصحية والاقتصادية بصورة بالغة التعقيد، خصوصاً مع انتشار الأوبئة ونقص إمدادات مياه الشرب إثر خروج بعض محطات المياه عن الخدمة، وحذرت وزارة الصحة السودانية، من زيادة معدلات الإصابة بالكوليرا، معربة عن تخوفها من انتشار الوباء في مناطق واسعة بالبلاد في وقت سجلت حالات إصابة جديدة بالكوليرا وحمى الضنك والملاريا في عدة ولايات.

وكشف مركز عمليات الطوارئ التابع لوزارة الصحة السودانية عن تسجيل حالات إصابة جديدة بالكوليرا وحمى الضنك والملاريا في عدة ولايات. وعقد المركز اجتماعاً الأربعاء بمدينة كسلا شرقي البلاد، استعرض خلاله الوضع الوبائي، وتأكيد تسجيل إصابات جديدة بالكوليرا في عدة ولايات وكذلك حمى الضنك والملاريا.

وشدد الاجتماع – بحسب إعلام وزارة الصحة – على التجهيز المبكر لمرض السحائي، في وقت أعلنت منظمة الصحة العالمية توفير الدعم المادي والفني للتدريب على الترصد المجتمعي بولايتي نهر النيل والشمالية.

وتُطلق وزارة الصحة الاتحادية في السودان حملة تطعيم ضد شلل الأطفال في شهر أبريل 2024 للاستجابة لظهور تحور جديد لفيروس شلل الأطفال من النمط 2 أُبلِغ عنه في شهر يناير 2024. وكان هذا التحور قد اكتُشف في ست عينات أُخِذت من مياه الصرف الصحي في المدة من سبتمبر 2023 إلى يناير 2024 في محلية بورتسودان بولاية البحر الأحمر.

وقد أنجزت وزارة الصحة الاتحادية، بدعم من منظمة الصحة العالمية، استقصاءات ميدانية وتقييماً للمخاطر لتحديد مدى انتشار الفيروس. ويجري التحضير لحملة تطعيم ضد شلل الأطفال بولايات البحر الأحمر وكسلا والقَضَارِف ونهر النيل والشمالية والنيل الأبيض والنيل الأزرق وسنّار، مع اتباع نهج مختلف في بقية الولايات حسبما تسمح به الظروف.

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