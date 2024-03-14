زعيم الديمقراطيين في «الشيوخ» الأمريكي يدعو لانتخابات في إسرائيل

دعا زعيم الغالبية الديمقراطية في مجلس الشيوخ الأمريكي تشاك شومر، أمس، إلى إجراء ((انتخابات جديدة)) في إسرائيل، معتبراً أن رئيس الوزراء بنيامين نتانياهو قد يجعل الدولة العبرية ((منبوذة)) في ظل الحرب في غزة.

وقال شومر: ((عند هذا التقاطع المفصلي، أعتقد أن انتخابات جديدة هي الطريقة الوحيدة لإفساح المجال أمام عملية اتخاذ قرار سليمة ومفتوحة بشأن مستقبل إسرائيل، في وقت فقد الكثير من الإسرائيليين ثقتهم برؤية حكومتهم وإدارتها))، معتبراً أن ((تحالفاً يقوده نتانياهو لم يعد يلبّي حاجات إسرائيل بعد السابع من أكتوبر)).

وأضاف شومر، وهو أرفع مسؤول يهودي منتخب في تاريخ الولايات المتحدة، إن نتانياهو أحاط نفسه بمتطرفين يمينيين و((أبدى استعداداً كبيراً للتسامح مع الخسائر المدنية في غزة، الأمر الذي يدفع الدعم لإسرائيل في جميع أنحاء العالم إلى أدنى مستوياته التاريخية)). وتابع: ((لا يمكن لإسرائيل الصمود إذا أصبحت منبوذة)).

قال شومر، إنه يتعين على إسرائيل إجراء ((تصحيحات كبيرة في المسار)) لتحقيق سلام دائم مع الفلسطينيين. وأضاف، إن رفض إسرائيل حل الدولتين ((خطأ فادح)) داعياً المفاوضين في الصراع الإسرائيلي بغزة إلى بذل كل ما هو ممكن لتأمين وقف إطلاق النار والإفراج عن الرهائن وإيصال المساعدات إلى القطاع.

وانتقد شومر الفلسطينيين الذين يدعمون حركة ((حماس)) التي نفذت هجوم السابع من أكتوبر على إسرائيل، وانتقد كذلك الرئيس الفلسطيني محمود عباس. جاء الخطاب وسط استياء متزايد بين الديمقراطيين في الكونغرس، وزيادة الضغط من الرئيس جو بايدن على حكومة نتانياهو بسبب ارتفاع عدد القتلى في غزة.

ورفض حزب ليكود الإسرائيلي المنتمي إليه رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو دعوة تشاك شومر إلى إجراء انتخابات جديدة في إسرائيل. وقال الحزب إن إسرائيل ((ليست جمهورية موز)) وإن سياسة نتنياهو تحظى بتأييد عام كبير.

وتعقيباً على ذلك قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية ماثيو ميلر إن الكونغرس الأمريكي فرع مستقل من الحكومة، وإن دعوة زعيم الأغلبية في مجلس الشيوخ تشاك شومر لإجراء انتخابات جديدة في إسرائيل تعليقات تخصه ولم تصدر عن إدارة الرئيس جو بايدن.

من جهة أخرى، فرضت إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن عقوبات على موقعين استيطانيين إسرائيليين في الضفة الغربية، وهو أحدث تحرك ضد النشاط الاستيطاني الذي تقول الإدارة إنه عقبة أمام السلام بين الإسرائيليين والفلسطينيين.

وأظهر الموقع الإلكتروني لمكتب مراقبة الأصول الأجنبية التابع لوزارة الخزانة الأمريكية أن الوزارة أضافت كيانين هما موشيس فارم وزفيس فارم، بالإضافة إلى ثلاثة مواطنين إسرائيليين، إلى قائمة العقوبات. وذكر موقع ((أكسيوس)) في وقت متأخر من الأربعاء، نقلاً عن ثلاثة مسؤولين أمريكيين، أن الموقعين الاستيطانيين سيُستهدفان بالعقوبات لأنهما يُستخدمان قاعدة لهجمات على الفلسطينيين من مستوطنين إسرائيليين متطرفين.

تابعوا أخبار العالم من البيان عبر غوغل نيوز