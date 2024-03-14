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غارات وقصف متبادل على جبهة لبنان

3/14/2024 7:16:41 PM
(MENAFN- Al-Bayan)

شنت الطائرات الحربية الإسرائيلية، أمس، عدداً من الغارات استهدفت مناطق متعددة جنوبي لبنان، فيما أعلن ((حزب الله)) استهدافه مجموعة من الجنود الإسرائيليين في موقع ((المالكية)) بالقذائف المدفعية.

ونفذ الطيران الحربي الإسرائيلي غارة على أطراف بلدة ((الناقورة)) الحدودية جنوبي لبنان وأطلق صاروخين، بحسب ما أعلنت الوكالة الوطنية للإعلام اللبنانية الرسمية. واستهدفت الغارة منزلاً داخل بلدة ((الناقورة))، وتوجهت فرق الإسعاف لتفقّد المكان، كما قصفت المدفعية الإسرائيلية منطقة ((حامول)) جنوبي لبنان.

وشنت الطائرات الحربية الإسرائيلية غارة جوية استهدفت خراج بلدة ((كونين)) جنوبي لبنان على دفعتين، وأطلقت عدداً من الصواريخ على المنطقة المستهدفة، بحسب الوكالة.

وحلّق الطيران الاستطلاعي الإسرائيلي فوق قرى القطاعين الغربي والأوسط جنوبي لبنان، وصولاً إلى مشارف مدينة ((صور)) الجنوبية.

من جهته، أعلن ((حزب الله))، في بيان، أن عناصره استهدفوا بعد ظهر أمس، مجموعة من الجنود الإسرائيليين في موقع ((المالكية)) الإسرائيلي بالقذائف المدفعية، وأوقعوا بهم إصابات.

وتشهد المناطق الحدودية جنوبي لبنان توتراً أمنياً، وتبادلاً لإطلاق النار بين الجيش الإسرائيلي و((حزب الله)) في لبنان، منذ الثامن من أكتوبر الماضي، بعد إعلان إسرائيل الحرب على غزة.‏

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