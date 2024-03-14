نتانياهو: سندخل رفح.. والجيش: سننقل المدنيين إلى «جزر إنسانية»

أكد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو، أمس، أن الجيش سيدخل رفح في جنوب قطاع غزة، معبراً عن رفضه لأي ضغط دولي يستهدف إثناء إسرائيل عن هدفها، بالتزامن مع إعلان الجيش الإسرائيلي أنه يخطط لتوجيه جزء كبير من 1.4 مليون نازح فلسطيني محاصرين في رفح نحو ((جزر إنسانية)) في وسط القطاع، قبل بدء العملية البرية في المدينة الواقعة أقصى جنوب القطاع، بينما قتل 15 فلسطينياً كانوا ينتظرون المساعدات في مدينة غزة ومخيم النصيرات إثر قصف إسرائيلي.

وقال نتانياهو: ((سأواصل مقاومة الضغوط وسندخل رفح ونكمل القضاء على ما تبقى من كتائب حماس ونستعيد الأمن ونحقق النصر الكامل)).

في السياق، قال مسؤولون أمريكيون كبار لنظرائهم الإسرائيليين إن إدارة الرئيس جو بايدن قد تدعم عملية محدودة تشنها إسرائيل لملاحقة أهداف حركة ((حماس)) ذات القيمة العالية في مدينة رفح بجنوب قطاع غزة، طالما تجنبت تل أبيب غزواً واسع النطاق قد يُحدث صدعاً في التحالف بين البلدين، وفق مجلة ((بوليتيكو)). ونقلت المجلة عن 4 مسؤولين أمريكيين قولهم، في محادثات خاصة، إن كبار مسؤولي إدارة بايدن ألمحوا إلى إسرائيل بأنهم قد يدعمون خطة أقرب إلى عمليات ((مكافحة الإرهاب)) من الحرب الشاملة.

جزر إنسانية

وقبل ذلك بساعات، قال الجيش الإسرائيلي إنه يخطط لتوجيه جزء كبير من 1.4 مليون نازح فلسطيني محاصرين في رفح نحو ((جزر إنسانية)) في وسط القطاع، قبل عملية برية مخطط لها في المدينة الواقعة أقصى جنوب غزة. وأضاف المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي دانييل هاغاري إن نقل الأشخاص الموجودين في رفح إلى المناطق المحددة، والذي يقول إنه سيتم تنفيذه بالتنسيق مع الجهات الدولية الفاعلة، هو جزء أساسي من استعدادات الجيش لغزوه المتوقع لرفح، حيث تعتبر إسرائيل إن حماس لديها أربع كتائب هناك، وتريد تدميرها، بحسب صحيفة ((تايمز أوف إسرائيل)).

ولم يذكر متى سيتم إخلاء رفح، ولا متى سيبدأ الهجوم، قائلاً إن إسرائيل تريد أن يكون التوقيت مناسباً من الناحية العملياتية وأن يتم تنسيقه مع مصر، التي قالت إنها لا تريد تدفق النازحين الفلسطينيين عبر حدودها.

ضحايا المساعدات

ميدانياً، لقي تسعة فلسطينيين على الأقل حتفهم وجرح عدد آخر أمس، في قصف إسرائيلي استهدف مركزاً لتوزيع المساعدات في مخيم النصيرات للاجئين وسط القطاع. وقالت مصادر طبية فلسطينية إنه تم نقل جثث تسعة فلسطينيين وعدد من الجرحى إلى مستشفى العودة بالمخيم ومستشفى الأقصى بمدينة دير البلح وسط القطاع، مشيرة إلى أن بعض الجثث وصلت أشلاء.

وأفاد شهود بأن طائرات استطلاع أطلقت صاروخين على مركز توزيع مساعدات قرب النادي الأهلي في مخيم النصيرات وسط القطاع.

وفي مدينة غزة، قال مسؤولون بوزارة الصحة إن ستة فلسطينيين قتلوا وأصيب العشرات بنيران إسرائيلية بينما كانت حشود من السكان تنتظر شاحنات المساعدات.

وأفاد سكان ومسؤولون صحيون بأن الفلسطينيين كانوا يهرعون للحصول على مساعدات عند دوار الكويت بشمال مدينة غزة في وقت متأخر من مساء الأربعاء عندما فتحت القوات الإسرائيلية النار. وقالت وزارة الصحة في غزة أمس إن الضربات العسكرية الإسرائيلية في مختلف أنحاء قطاع غزة أدت لمقتل 69 فلسطينياً وإصابة 110 آخرين خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية. أوضحت أن حصيلة الحرب منذ أكثر من خمسة أشهر ارتفعت إلى 31341 قتيلاً و73134 جريحاً.

مجاعة بالفعل

إلى ذلك، قال مسؤول المساعدات الإنسانية وإدارة الأزمات بالاتحاد الأوروبي يانيز لينارتشيتش إن عمليات الإسقاط الجوي وتدشين ممر بحري، لن تكون كافية لتعويض الإمدادات المنقولة بالشاحنات إلى غزة حيث يعيش الناس على شفا المجاعة. وأضاف أن الطرق البرية هي أسرع وأسهل وأرخص وسيلة لتوصيل الإمدادات إلى غزة. وقال للصحفيين إن ((هناك خطراً من تفشي مجاعة)) وأكد أن ((لدينا مؤشراً قوياً وموثوقاً للغاية على أن هناك مناطق مجاعة بالفعل في قطاع غزة)).

وقال لينارتشيتش ((المطلوب واضح للغاية: زيادة المساعدات الإنسانية إلى غزة وتوزيعها في جميع أنحاء القطاع)). وأضاف أنه ((لا يوجد بديل حقيقي عن الوصول براً... ندعو إسرائيل إلى فتح معابر برية إضافية)).

وانطلقت مساعدات في رحلة بحرية تنظمها مؤسسة ورلد سنترال كيتشن الخيرية ومقرها الولايات المتحدة من قبرص إلى غزة في وقت سابق من هذا الأسبوع. وتضم الشحنة 200 طن من المساعدات.

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