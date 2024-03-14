الجيش الأمريكي يدمر 4 مسيّرات حوثية وصاروخ أرض جو

أعلنت القيادة المركزية الأمريكية أمس، عن تدمير 4 مسيرات حوثية وصاروخ أرض جو في اليمن، فيما ذكر متحدث عسكري يمني أن الضربات الأمريكية دمرت أهدافاً عالية المخاطر وحققت هدفها بنسبة عالية جداً تقدر بـ45 %.

وقالت القيادة المركزية الأمريكية في بيان نشرته على ((منصة إكس)): ((في 13 مارس بين الساعة الثانية صباحاً و4:50 مساء (بتوقيت صنعاء)، أطلق الحوثيون صاروخاً باليستياً مضاداً للسفن من المناطق التي يسيطر عليها الحوثيون في اليمن إلى خليج عدن. ولم يصب الصاروخ أي سفن ولم يبلغ عن وقوع أي إصابات أو أضرار)).

تدمير

وأضافت: ((ثم نجحت القيادة المركزية الأمريكية في الاشتباك مع أربعة أنظمة جوية بدون طيار وصاروخ أرض-جو في المناطق التي يسيطر عليها الحوثيون في اليمن ودمرتها)).

وأشار البيان إلى أنه تم تحديد الأسلحة كونها تمثل تهديداً وشيكاً للسفن التجارية وسفن البحرية الأمريكية في المنطقة.

وختم البيان: ((يتم اتخاذ هذه الإجراءات لحماية حرية الملاحة وجعل المياه الدولية أكثر أماناً للبحرية الأمريكية والسفن التجارية)).في الأثناء، أعلن متحدث عسكري يمني تدمير المقاتلات الأمريكية والبريطانية منصات لإطلاق الصواريخ ومواقع مستحدثة في مطار الحديدة يستخدمها الحوثيون لمهاجمة البوارج وسفن الشحن التجاري في جنوب البحر الأحمر وخليج عدن.

غارات

ووفق ما ذكره العقيد وضاح الدبيش المتحدث الرسمي باسم القوات اليمنية المشتركة في الساحل الغربي لـ((البيان))، فإن الغارات التي شنتها المقاتلات الأمريكية والبريطانية دمرت صاروخاً ومنصتين لإطلاق الصواريخ كانت تشكل تهديداً وشيكاً على السفن الحربية والتجارية، وقال إن الغارات كانت رداً على إطلاق الحوثيين صاروخاً باليستياً مضاداً للسفن باتجاه بارجة أمريكية ولكن الصاروخ أخطأ هدفه.

وحسب المتحدث العسكري فإن المعلومات المتوفرة لدى الجانب الحكومي تؤكد أن الضربات دمرت أهدافاً عالية المخاطر وحققت هدفها بنسبة عالية جداً تقدر بـ45 %، وقال إنها أدت إلى حالة إرباك في صفوف قيادات الحوثيين، ووصف ضربات هذا الأسبوع بأنها كانت ذا تأثير ودقة وفعالية أكثر بكثير من الضربات السابقة. وعلى صعيد متصل طالبت الحكومة اليمنية، المبعوث الأممي الخاص إلى اليمن هانس غروندبرغ، بممارسة الضغط على الحوثيين لوقف تصعيدهم في البحر الأحمر ودفعهم نحو طاولة الحوار لإنهاء الصراع وإحياء الأمل في تحقيق السلام المنشود.

‏ ‏ وخلال لقاء جمع مندوب اليمن الدائم لدى الأمم المتحدة بنيويورك عبدالله السعدي، مع المبعوث الأممي، أكد السعدي، حرص مجلس القيادة الرئاسي والحكومة على دعم جهود المبعوث الأممي والجهود الإقليمية والدولية للتوصل إلى تسوية سياسية شاملة للصراع في البلاد بناء على المرجعيات المتفق عليها وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة. ‏

اتهامات

واتهم المسؤول جماعة الحوثي بالتهرب من استحقاقات السلام بافتعال الأزمات والتصعيد في البحر الأحمر، واستمرار التعنت وعدم جديتها في الانخراط بحسن نية مع جهود السلام، وقال إن الحكومة قدمت المبادرات تلو الأخرى بهدف تخفيف المعاناة الإنسانية وتسهيل حركة اليمنيين، وآخرها مبادرة فتح الطرقات من جانب واحد في تعز ومأرب، في حين يرفض الحوثيون اتخاذ خطوات مماثلة.

من جهته، عبر المبعوث الأممي عن تقديره للدعم الذي تبديه الحكومة لجهوده، مشيداً بالمرونة والتنازلات التي قدمتها بهدف التخفيف من معاناة اليمنيين، وجدد التزامه بمواصلة العمل من أجل إعادة الحوثيين نحو مسار السلام والتخلي عن خيار الحرب الذي لن يجلب سوى المزيد من الأزمات لأبناء الشعب اليمني.

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