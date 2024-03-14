كوريا الشمالية تستعرض قدرات دباباتها القتالية

أشرف الرئيس الكوري الشمالي كيم جونغ أون على عرض عسكري تدريبي شاركت فيه وحدات الدبابات القتالية، بالتوازي مع المناورات المشتركة التي تجريها سنوياً واشنطن وسول.

وقالت وكالة الأنباء الكورية الشمالية الرسمية أمس إن هذا الحدث العسكري أقيم لإجراء فحص صارم للقدرات القتالية الفعلية لأطقم الدبابات وجعلها على دراية بأساليب العمل القتالي في المهام التكتيكية المختلفة. وعبر كيم عن ((رضاه الكبير)) عن نوع جديد من الدبابات القتالية الرئيسية أظهر بنجاح قدراته في أول استعراض لأدائه. وذكرت الوكالة أن الدبابات الثقيلة تشق طريقها بسرعة عبر أسوأ الظروف القتالية، وتضرب الأهداف في وقت واحد بضربات قوية، وتخترق خطوط دفاع قوية وانضم إلى كيم في هذا الحدث مسؤولون كبار .

وقالت الوكالة الكورية الشمالية إنه بعد أن استعرض زعيم البلاد وحدات الدبابات، ركب دبابة قتال رئيسية من النوع الجديد، وتناول ذراع التحكم وقاد الدبابة بنفسه. وشدد كيم على ضرورة تنظيم تدريبات مكثفة تحاكي حرباً فعلية، ومناورات تدريبية لتعزيز القدرات القتالية لتكون قادرة على تنفيذ أي مهمة قتالية بسرعة، وقالت الوكالة إن التدريبات شملت وحدات بالقرب من الحدود مع كوريا الجنوبية.

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