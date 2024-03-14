هاريس: كرة القدم لا تأتي في المقام الأول خلال رمضان

أوضح السويسري هاريس سيفيروفيتش مهاجم الوصل، أن كرة القدم لا تأتي في المقام الأول في رمضان، وأن هناك جوانب روحانية جميلة يعيشها لاعب الكرة المسلم خلال هذا الشهر المبارك، ويتشارك من خلالها أياماً جميلة مع العائلة والأصدقاء.

وكشف المهاجم الذي ينتمي إلى أصول بوسنية، حرصه خلال أيام شهر رمضان المبارك، على تناول وجبات الإفطار والسحور مع العائلة، مع التركيز على أن تتضمن المائدة في الوجبتين، أطعمة صحية تساعده على خوض المباريات وأداء التدريبات اليومية بشكل جيد، خاصة وأنها تكون بعد الإفطار بساعات قليلة.

وقال هاريس: ((أحرص والعائلة على اقتصار وجبة السحور على الماء والتمر، بينما يحتوي الإفطار على كل الأطعمة المفضلة، على أن تحتوي على العناصر الغذائية المساعدة للشخص الرياضي، ويتم طهيها بطريقة صحية أيضاً، مع الإكثار من شرب الماء من بعد الإفطار وحتى السحور)).

وأوضح: ((يواجه لاعب كرة القدم، صعوبة في تطبيق النظام الغذائي الملائم في الأيام الأولى من رمضان، ثم يبدأ في التعود التدريجي حتى يصبح الصيام والمباريات والتدريبات خلال هذا الشهر أمراً طبيعياً وأسهل، وخاصة عندما يكون الطقس جيداً مثل ما هو متوقع خلال رمضان هذا العام)).

وواصل قائلاً: ((أحرص خلال شهر رمضان دائماً، على تناول وجبة الإفطار مع عائلتي وأصدقائي المقربين، لأن كرة القدم لا تأتي دائماً في المقام الأول خلال هذا الشهر الكريم، وهناك أشياء أكثر أهمية في الحياة أيضاً، ويجب أن تستمتع بها، ومنها الأجواء الروحانية الجميلة التي يعيشها الشخص المسلم في رمضان)).

واختتم موضحاً حرصه على مشاركة زوجته في بعض أعمال المنزل خلال رمضان، بقوله: ((أحرص على مساعدة زوجتي في إعداد بعض الأطعمة خلال رمضان سواء في الإفطار أو السحور، وهذا الأمر يسعدني كثيراً، خاصة عندما نوجه الدعوة إلى بعض الأصدقاء أو أفراد من العائلة لمشاركتنا ساعات جميلة خلال هذا الشهر)).

وتجدر الإشارة إلى أن هاريس ((32 عاماً))، تعاقد مع الوصل في 5 يوليو 2023، ولعب أول مباراة احترافية في مسيرته مع جراسهوبر السويسري في أبريل 2009، وانضم في يناير 2010 إلى فيورنتينا الإيطالي على سبيل الإعارة، ثم انتقل إلى ريال سوسيداد الإسباني عام 2013، وانضم في العام التالي إلى إينتراخت فرانكفورت الألماني، وقضى معه 3 مواسم قبل الانتقال إلى بنفيكا البرتغالي.

ويلعب هاريس، مع المنتخب السويسري الأول منذ عام 2013.