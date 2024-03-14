أسلوب الحياة الصحي يعزز قدرة الطفل على الصيام

أكدت الدكتورة سارة رزق أخصائية طبّ الأطفال، أن الأطفال يترقبون شهر رمضان كطقس مهم من طقوس السنة، فهو يتيح لهم ترسيخ إيمانهم وفي الوقت ذاته فهم أهمية الصيام.

وتعتمد السن المناسبة للصيام من وجهة نظر طبية على الصحة العامة للطفل وعلى بنيته بوجه عام، ويمكن للأطفال الأصحاء البدء بالصيام من سن 10 سنوات، على ألا يُرغموا على ذلك إذا شعروا أنه ليس باستطاعتهم، وإذا أبدى الطفل اهتماماً بالصيام في سن مبكرة، يجب تشجيعه على المحاولة ومتابعة حالته الصحية جيداً.

وأشارت الدكتورة سارة إلى أن قدرة الطفل على الصيام تعتمد بشكل كبير على أسلوب الحياة الصحي على المدى الطويل الذي عادة ما يبدأ من سن مبكرة للغاية، والذي يشتمل على نظام غذائي وعادات الطعام الصحية، والنوم لساعات كافية، والحفاظ على النشاط البدني وتجنب أسلوب الحياة قليل الحركة على مدار العام.

حيث تقع مسؤولية ضمان صحة الأطفال العامة على الآباء وطبيب الأطفال، لذلك تُشجع الأسر على القيام بزيارات سنوية يصطحبون بها أطفالهم إلى طبيب الأطفال للتأكد من نموهم وتقدمهم بمعدل طبيعي، حيث تتيح هذه الزيارات فرصاً مبكرة قدر الإمكان للوقاية من الإصابة بالحالات الصحية، وتشخيصها وعلاجها قبل أن تصبح خطيرة.

ولفتت الدكتورة سارة إلى أنه في حالة تأكد الوالدين من سوء الوضع الغذائي للطفل، سيكون من المستحسن اصطحابه لطبيب الأطفال للفحص قبل أن يسمحوا له بالصيام، ويُحبذ الإبقاء على روتين الحياة المعتاد قدر الإمكان، مثل الاستيقاظ باكراً في الصباح، والمداومة على الأنشطة اليومية المعتادة، وأخذ قيلولة صغيرة في وقت ما بعد الظهيرة، وتجنب السهر لأوقات متأخرة من الليل، ومن الأفضل تناول التمر وشرب الماء أو الحليب، متبوعاً بفاصل قصير قبل تناول الوجبة الرئيسية.

وأفادت الدكتورة سارة أنه يجب تنظيم كمية الطعام التي يحتاجها الطفل وذلك تجنباً للإفراط في تناول الطعام ولا يُستحب تناول الطعام بسرعة أكثر من اللازم، حيث من شأن ذلك تأخير الشعور بالشبع وقد يؤدي إلى الإفراط في تناول الطعام بطريقة ضارة، وينبغي ألا يختلف تناول الطعام في رمضان عما سواه في أي وقت آخر من العام.

ويجب الحفاظ على نظام غذائي وعادات طعام صحية، وتشجيع الأطفال على شرب ما لا يقل عن 4 إلى 6 أكواب من الماء ما بين الإفطار إلى السحور وتجنب المشروبات السكرية ولا يفترض بوجبة الإفطار أن تكون ثقيلة جداً، ويمكن تقديم وجبة خفيفة صحية واحدة مثل الفاكهة الكاملة، أو التمور، أو اللبن الزبادي، أو الحليب قبل النوم، ويجب تأخير وجبة السحور، التي تكافئ وجبة الفطور المعتادة، بحيث تكون أقرب ما يمكن إلى الفجر، مما يمنح الطاقة خلال وقت النهار.