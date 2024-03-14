«الشراع» أذكى مبنى حكومي صفري الطاقة عالمياً

عززت دولة الإمارات مفاهيم الاستدامة لتجعل منها ثقافة مجتمعية تحظى بدعم القيادة الرشيدة لا سيما مع تمديد مبادرة ((عام الاستدامة)) لتشمل عام 2024 بهدف البناء على ما تحقق من نجاح خلال العام الماضي 2023، وتتوافق هذه المفاهيم مع روح وجوهر الشهر الفضيل الذي يدعو إلى تجنب الإسراف.

كما أكدته مبادئ الدين الإسلامي الحنيف التي عززت أسس الاقتصاد في استثمار الموارد والحفاظ عليها للأجيال القادمة.

تعمل هيئة كهرباء ومياه دبي على ترجمة رؤية وتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، لجعل دبي مركزاً عالمياً للطاقة النظيفة والاقتصاد الأخضر، وتسهم الهيئة في تسريع التحول نحو المباني صفرية الطاقة، وتأسيس نموذج مستدام لتوفير الطاقة داعم للنمو الاقتصادي من دون الإضرار بالبيئة ومواردها.

ويعد ((مبنى الشراع))، المبنى الرئيس الجديد للهيئة بمنطقة الجداف في دبي، أعلى وأكبر وأذكى مبنى حكومي صفري الطاقة في العالم، وتهدف الهيئة منه إلى إرساء نموذج عالمي للإنشاءات التي تبرز التوازن بين التنمية والبيئة، للحفاظ على حق الأجيال القادمة في العيش في بيئة نظيفة وصحية وآمنة.

وتزيد مساحة مبنى ((الشراع)) على مليوني قدم مربعة، وسيضم المبنى 15 طابقاً إضافة إلى سرداب و5 طوابق للمواقف، وبطاقة استيعابية تصل إلى 5,000 شخص، وتم تصميم المبنى للحصول على شهادة LEED البلاتينية ((الريادة في الطاقة والتصميم البيئي))، ومعايير نظام ((WELL)) الذهبي العالمي للمباني الخضراء.

كما سيضم المبنى قاعة للمؤتمرات تتسع لأكثر من 500 شخص، وقاعات تدريب، ومركزاً للابتكار وقاعة للمعارض، وحضانة لأطفال الموظفات، وقاعة رياضية، وسيتم تركيب ألواح شمسية كهروضوئية على سطح المبنى على مساحة تزيد على 20,000 متر مربع، لإنتاج أكثر من 4,000 كيلووات.

كما سيتضمن المبنى أكثر من 1,000 متر مربع من الألواح الكهروضوئية المدمجة، ويبلغ مجمل الطاقة المتجددة التي سينتجها المبنى أكثر من 6,500 ميجاوات/ساعة سنوياً.

تصميم

ويحاكي تصميم ((مبنى الشراع)) المنازل التقليدية في دولة الإمارات العربية المتحدة من ناحية إطلالة المساحات المغلقة على فناء مفتوح، فسيكون الفناء النقطة الرئيسة والمرتكز الأهم للمبنى، وتم استخدام تصميم الشراع لتوفير مناطق مظللة لخفض درجة الحرارة في الفناء المفتوح على الهواء الطلق، كما يمكن الاستفادة من الإنارة الطبيعية من فتحات محددة فيه، ما يقي في الوقت نفسه من حرارة الشمس.

كما يمتاز الفناء بمساحات خضراء ونباتات ضمن بيئة مستدامة، ويجمع الفناء بين مزايا الجلوس في الهواء الطلق وضمن أجواء مغلقة في آن واحد، وسيتيح المبنى استخدام تقنيات إنترنت الأشياء، وتقنيات البيانات الكبيرة والمفتوحة والذكاء الاصطناعي، وأحدث وسائل إدارة المباني الذكية.

ومن المتوقع أن يقل استهلاك المياه في المبنى 50% عن المباني التقليدية، وسيتم ربط المبنى بمحطة مترو الجداف عن طريق جسر، وذلك لتشجيع استخدام وسائل النقل العامة والإسهام في تقليل البصمة الكربونية.

ويبرز مبنى ((الشراع)) الدور الريادي لإمارة دبي والهيئة لتحفيز اعتماد أسلوب حياة مستدام، واستخدام أحدث التقنيات والحلول المبتكرة، ويتماشى مع رؤية ((كهرباء دبي)) في أن تكون مؤسسة مستدامة مبتكرة على مستوى عالمي.