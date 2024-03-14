ساحة الوصل تتألق خلال الشهر الفضيل

أجواء رمضانية مميزة في ساحة الوصل بمدينة إكسبو دبي، حيث تنبض الساحة بالحياة بعد غروب الشمس بسلسلة من العروض المذهلة المصممة خصيصاً لهذا الشهر المبارك.

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