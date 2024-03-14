فاطمة المنصوري: «رمضان الأول» حاضر في الوجدان

في زمنٍ مضى، كانت الأيام تتسم بالبساطة والعمق، فكانت الأسر في الإمارات تستعد لشهر رمضان بروحٍ من التعاون والمشاركة، وكانت النساء يجتمعن لتحضير مكونات الهريس والبهارات، يزرعنها ويجففنها وينظفنها بأيديهن، ليس فقط لأسرهن بل لكل أهالي الفريج.

وكانت هذه العادات تبرز روح الجماعة والتكافل الاجتماعي التي تميز المجتمع الإماراتي. تحدثت فاطمة يوسف المنصوري، عضوة في جمعية المطاف للفنون والتراث عن تلك الأيام بحنين، مستذكرة كيف كانت نساء الفريج ينتقين أنواع الحبوب ويحضرنها لتصبح جاهزة للاستخدام طوال الشهر الفضيل.

فكن ينتقين حبوب الهريس وينقعنها ومن ثم يعددنها للطبخ بساعاتٍ طويلة من الفجر وحتى العصر حتى تجهز هذه الوجبة التي تطعم كل أهالي الحي، وتستمر الوتيرة مع باقي أنواع الحبوب والبذور التي تحصد من مزارع الإماراتيين وتجفف وتنظف بأيادي نساء الفريج ومن ثم تعد للطبخ.

وكانت النساء يكسرن صيامهن بتمرة في منازلهن، اتباعاً للسنة، ثم يتوجهن بعد صلاة المغرب بالأطباق التي أعددنها للإفطار الجماعي، وكانت هذه اللحظات تعبر عن الترابط الأسري والتقدير المتبادل بين الرجال والنساء.

وتتذكر فاطمة رمضان الأول في السبعينيات بكل ما يحمله من ذكريات جميلة ومريحة فتوجد ((مريحانات الفريج))، وهي الأراجيح اليدوية التي صنعها أهالي الفريج، كنقطة تجمع ترفيهية خاصة بالنساء والتمتع بوقتهن بعد الجهد الذي بذلنه في إعداد الإفطار.

وأكدت فاطمة المنصوري أن الزمن الجميل الذي عاشته في صباها كان مملوءاً بالألفة والأمل، فكان الحب والأمان يسودان بين أهالي الفريج، وكان الجميع يستمتع بتفصيلات الشهر الكريم، وكل يوم يحمل في طياته الكثير من الأحداث والمشاعر.

وفي الصباح، كانت النساء يجتمعن لتحضير الطعام، وكانت الأحاديث تدور عن الحياة والأحلام والأماني، ومع اقتراب الظهر، كانت الأطباق تُعد بعناية وحب، وكانت الروائح الزكية تملأ الأجواء، معلنة قرب وقت الإفطار.

ومع حلول المساء، كانت الأسر تجتمع حول موائد الإفطار، والابتسامات تزين الوجوه، والدعوات ترتفع إلى السماء. وبعد الإفطار يتوجه الرجال إلى المساجد لأداء صلاة التراويح، بينما تتجمع النساء حول ((مريحانات الفريج)) لتبادل الأحاديث والضحكات.

وكانت الليالي تنتهي بالتسامر والتأمل، ويشعر الجميع بالامتنان لهذه الأوقات الثمينة، واليوم، ونحن نستعيد هذه الذكريات، ندرك أهمية الحفاظ على هذه التقاليد ونقلها إلى الأجيال القادمة، ليستمر رمضان في كونه شهر الخير والبركة والتواصل الإنساني.