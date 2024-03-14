«طرق دبي» تنبه السائقين لمخاطر القيادة أثناء الإرهاق أو الشعور بالنعاس

نبهت هيئة الطرق والمواصلات في دبي، سائقي المركبات لمخاطر القيادة أثناء الشعور بالإرهاق أو النعاس، خصوصاً في شهر رمضان المبارك، الذي تنخفض فيه معدلات التركيز عند بعض السائقين بسبب التغيرات التي تطرأ على الجسم نتيجة الصيام.

وتنفذ الهيئة حملة توعوية لإيصال الرسائل الإرشادية المهمة للسائقين خلال شهر رمضان المبارك، وذلك ضمن الخطة السنوية لبرامج الهيئة وفعالياتها التوعوية المرورية المبنية على استراتيجية السلامة المرورية في إمارة دبي.

فضائل

وحثت الهيئة السائقين على التحلي بفضائل ومزايا الشهر الكريم التي يجب أن تترك آثارها على سلوكيات الأفراد بما في ذلك الالتزام بقواعد المرور واحترام حقوق مستخدمي الطريق، منوهة إلى أن الغفوة لمدة خمس ثوان هي عبارة عن قيادة عمياء لمسافة 180 متراً أو أكثر وفق دراسة أجراها المجلس الألماني للسلامة تم نشرها في العام 2020.

ونفذت الهيئة ضمن خططها التوعوية في استراتيجية السلامة المرورية خلال العام 2023 ما يزيد على 270 فعالية توعوية شملت كافة أفراد المجتمع وذلك للمساهمة في تحقيق الغايات والأهداف الخاصة باستراتيجية السلامة المرورية ومن أبرزها أن ((حياة كل إنسان فريدة وغير قابلة للتعويض.

حيث أسهمت هذه الإجراءات في تحقيق مستهدفات مؤشرات أداء استراتيجية السلامة المرورية في إمارة دبي وخفض الوفيات بنسبة حوالي 93 % خلال الفترة 2007 - 2023))، الأمر الذي جعل إمارة دبي واحدة من أفضل المدن عالمياً في مجال السلامة المرورية.

توعية

واعتمدت الهيئة العديد من الفعاليات التوعوية في شهر رمضان بالتنسيق والتعاون مع وزارة الداخلية وشركاء التوعية المرورية في إمارة دبي بهدف توصيل الرسائل التوعوية والإرشادية إلى أكبر عدد ممكن من أفراد المجتمع، من خلال الفعاليات الميدانية وقنوات التواصل الاجتماعي التابعة للهيئة ولشركاء التوعية المرورية.

كما طبعت الهيئة لافتات إعلانية عند مداخل خيام الإفطار المنتشرة في دبي، وتحتوي على رسائل توعوية للمشاة والسائقين، فيما تم طباعة النشرات التوعوية وتوزيعها ضمن وجبات الإفطار التي توزع على الفئات المستهدفة وأبرزها سائقو تاكسي دبي والحافلات العامة بالإضافة إلى سائقي الشاحنات وبعض مستخدمي الطريق، بالتعاون مع العديد من المؤسسات الحكومية والشركات الخاصة من بينها دائرة الشؤون الإسلامية والعمل الخيري في دبي وشركة داماك العقارية وشركة طوكيو مارين للتأمين ومعهد بن يابر لتعليم قيادة السيارات وشركة ترايستار.

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