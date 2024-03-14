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شرطة دبي وجامعة أبوظبي تتفاهمان في التعليم والتدريب

3/14/2024 7:16:39 PM
(MENAFN- Al-Bayan)

وقعت القيادة العامة لشرطة دبي مذكرة تفاهم مع جامعة أبوظبي بهدف تعزيز التعاون والتبادل المشترك في المعلومات والمعارف في مختلف مجالات التعليم والتدريب والأبحاث العلمية، بما يخدم الأهداف المشتركة بين الجانبين.

وقع الاتفاقية من جانب شرطة دبي، العميد بدران الشامسي مساعد القائد العام لشؤون الأكاديمية والتدريب بالوكالة، ومن جانب الجامعة، الدكتور حمد العضابي نائب مدير الجامعة للشؤون الإدارية والمالية. وأكد العميد بدران الشامسي حرص القيادة العامة لشرطة دبي على توطيد الشراكات مع مختلف الجهات التعليمية الرائدة، وتوثيق العلاقات وصولاً إلى الارتقاء بمنظومة الأداء الأمني والتأهيل الشرطي.

واستقطاب أفضل الكوادر في مجال تطوير الألعاب الرقمية والبرامج الافتراضية التوعوية، وتسهيل الزيارات والتدريب الداخلي وبناء الشخصية القيادية، بما يسهم في إنجاح الشراكة الاستراتيجية، بالإضافة إلى تقديم منح دراسية لمنتسبي شرطة دبي للدراسة في جامعة أبوظبي في تخصصات الألعاب والرسوم المتحركة.

وذلك دعماً للبرامج والتخصصات المتعلقة بتكنولوجيا تصميم وبناء الألعاب الرقمية والرسوم المتحركة. من جانبها، أشادت جامعة أبوظبي بجهود شرطة دبي في دعم التعاون في مجالات الابتكار والتكنولوجيا المتقدمة، وتصميم وبناء الألعاب الرقمية والرسوم المتحركة بهدف تحسين الخدمات والأداء وتعزيز الأمن والسلامة في المجتمع.

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